抓越緊越難幸福！親密關係痛苦來自「依附」　6步驟冥想恢復平靜

▲戀愛痛苦的原因，來自於依附需求。（圖／CFP）



文／克里斯多福‧孟（Christopher Moon）

摘自／寶瓶文化《親密關係Ⅰ+Ⅱ：別將伴侶當成應該滿足你需求的人！情感必修課實作篇》

因為親密關係通常都源於需求，所以你和伴侶會彼此依附，這是可以理解的。如果你覺得口渴，某個壓水泵是解渴的最佳方式，你肯定會緊緊地抓住手柄！即使拚命壓水也只能流出幾滴，你還是會緊緊地抓住它不放。

隨著你們愈來愈依附對方，你會愈來愈容易受伴侶說的話、做的事或沒做的事的影響，因為對方的言行，暗示著你的需求能否得到滿足。伴侶也會對你的一言一行有所反應，只不過具體做法可能跟你不一樣。

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請記住，任何人、任何事都不能阻止你獲得自由和幸福。牢記這一點，可能會對你有所幫助。不是說你不應該依附。你像其他人一樣，需要受重視和歸屬感，相信這一點可以透過外物——也就是透過某個人、某件東西，或世界上發生的某件事來實現。如果需求沒有得到滿足，你仍然會堅持原有的信念，相信可以從外界獲得滿足感，緊緊地依附自己假定的滿足感來源。最終，這只會導致更多的失望和痛苦。

只要你依附某人、某物，就會有不安全感。需求本身倏忽無常、難以預測，不知不覺間便受到了它的影響。只要是人，都會對某人、某地、某物形成依附，但擺脫這種依附也是一種人類體驗，因為你從本質上來說是靈性的存在，生來就是自由的。只有當你擺脫依附，才能「找回」真正的自由。

▲依附有時會讓彼此精疲力盡。（圖／CFP）

實用指南

下面列舉了一系列在親密關係中形成的依附。看看你能不能從中認出自己緊抓不放的東西。為了簡單起見，你只需要在下面的兩個句子裡挑一個，用提供的詞語將句子補充完整。

句子1：「我喜歡從伴侶那裡得到＿＿＿＿＿。」

積極關注

定期親熱

讚賞

共度美好時光

外表的吸引力

尊重

認可我的貢獻

同情

理解

積極強化

讚美

句子2：「我喜歡伴侶＿＿＿＿＿＿。」

記住特殊紀念日

守時

保持身材容貌

表示他想要（愛）我

不出意料

給我驚喜

提供良好的生活方式

強大

總是站在我這邊

可靠

溫柔

欣賞我

其他

現在，請坐下來，按照以下步驟操作：

1.選擇你最希望應對的依附。

2.在腦海中構建一幅景象，想像在受到依附影響、試著滿足自身需要時，你看起來是什麼樣子。想像你站在自己面前。

3.關注你的眼神和肢體語言，關注你的需求、恐懼，或不安全感。請注意，在感受到依附時，你並不開心。從某種程度上說，你正在忍受煎熬。

4.現在，想像一下你擺脫了那種依附。盡可能具體地想像你臉上的表情和眼中的平靜、喜樂。

5.這個更「真實的自我」會怎麼和伴侶展開互動？

6.現在，想像一下這個「你」轉過身去，然後坐回你的位置，完全融入你體內。

這個練習是為了開啟一個過程。在這個過程中，當依附影響到你的感受和對伴侶的看法時，你更能清楚地意識到這一點。當你繼續平靜地意識到這種依附，意識到構成它的恐懼和需求時，它最終將失去對你的控制。

就個人來說，你無法拋開或擺脫依附，但你的意識可以照亮它們——那束光亮是虛假事物難以承受的。隨著意識的不斷提升，依附會減弱乃至消失。

★本文摘自寶瓶文化《親密關係Ⅰ+Ⅱ：別將伴侶當成應該滿足你需求的人！情感必修課實作篇》，作者克里斯多福‧孟（Christopher Moon），百萬暢銷書作家、知名生命教練、演說家、阿尤卡哈巴冥想課程總設計師，加拿大人，同時也是台灣女婿。

《親密關係》系列被翻譯成日文、英文、越文、中文譯本，銷售破100萬。書中將親密關係分為四階段：月暈、幻滅、內省、啟示。他深刻提出當我們在親密關係裡，不怪罪對方，誠實表達自己的痛，讓痛浮上檯面，兩人就可以選擇平靜地去體驗它，用愛來支持彼此，一起度過，我們也能擺脫過往對自己的負面、侷限看法，活出更真正的自己。