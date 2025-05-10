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小5孩童突然變瘦「酮酸中毒」掛急診！一驗才知罹患糖尿病

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩童體重突然變瘦，且出現身體不舒服的情況，家長將人送往醫院，才知道孩子罹患糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

孩子的體態如果出現變化，家長務必多留意！一名國小5、6年級的學童突然出現慢慢變瘦的情況，家長原先並沒有太過在意，只是叮嚀「要多吃一點」，沒想到某天孩子突然出現喘氣、快要暈倒等情況，送醫之後才知道，孩子竟得了糖尿病。

小兒科醫師張華倫在節目《醫師好辣》分享，這名孩童大約小學5、6年級，先前出現體態變瘦的情況，孩童自己還覺得很開心，讓父母以為孩子在做「體重管理」，於是沒有太過在意，而是叮嚀孩子「要多吃一點」。

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沒想到，暑假期間，父母帶著孩子到南部遊玩，孩童卻突然出現喘氣、快要暈倒等情況，嚇得父母趕緊將人送往急診。急診醫師經過檢查，才發現孩子的血糖已飆至500多，且整個人呈現酮酸中毒的症狀。

張華倫研判，這名孩童出現這種狀況，應該已經有好一陣子，只是因為沒有家族史，孩子的身體出現變化時，父母完全不會有「孩子得糖尿病」的想法出現。加上當時天氣炎熱，可能有脫水的症狀，孩童才會出現酮酸中毒的情況。

由於這種狀況相當危急，孩童立即在南部的加護病房接受治療，經過數天的照護，狀況才慢慢穩定下來。張華倫說，孩童罹患糖尿病以後，父母感到十分自責，不曉得究竟哪個環節出錯，但其實這種情況很難發現，「因為你心裡頭不會想到說，孩子變瘦怎麼會是糖尿病？」

張華倫表示，可能是單點的基因突變後，才會出現這種狀況，畢竟就算父母罹患第一型糖尿病，孩子得到的機會也僅有5％左右。張華倫最後也提醒，若孩子出現變胖、變瘦等情況，家長心中要稍微留意，避免這種情況發生。

 
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