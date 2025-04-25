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糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

▲馬偕醫院與南投醫院合作的導管團隊為病人進行心導管介入手術。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲馬偕醫院與南投醫院合作的導管團隊為病人進行心導管介入手術。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

55歲簡姓男子有糖尿病史，月前因頭暈、嘔吐而急診就醫，經檢查為心肌梗塞，且其三條冠狀動脈皆有問題，住院後先由醫療團隊安排心導管，順利以氣球擴張並放置支架、打通近端左迴旋支，再安排複雜性心導管介入手術，順利完成藥物塗層支架的放置，簡男身體恢復良好、術後隔天便可返家。

馬偕紀念醫院心臟內科醫師陸廷偉目前支援衛福部南投醫院，他指出心臟有三條主要的冠狀動脈，只要有某一處狹窄或阻塞，便可能導致心臟肌肉缺氧壞死，也是造成猝死的主因；糖尿病及其他慢性疾病患者，罹患心肌梗塞的機率較一般人高，且可能會同時發生血管多處病變、鈣化嚴重或是瀰漫性病灶、慢性完全阻塞等情況，簡男即因左迴旋支急性阻塞、左前降支慢性完全阻塞、右冠狀動脈狹窄，治療難度較高且風險提升。

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而「慢性」冠狀動脈完全阻塞(Coronary Total Occlusion)雖不像「急性」心肌梗塞會立即致命，但長期下來仍會使心肌缺氧，造成心臟功能受損，且因為「慢性」，病患的血管往往已失去彈性，施行氣球導管擴張及支架置放相當考驗技術，以往可能要透過心臟外科開胸血管繞道手術治療，不過簡男在馬偕紀念醫院與南投醫院合作成立的導管中心團隊處置下，將系統穩定，成功疏通病人阻塞的血管。

南投醫院指出，自去年開始在馬偕紀念醫院心臟血管內科系及冠狀動脈暨周邊介入醫學主任蔡政廷領導下，目前派有3位主治醫師常駐該院提供醫療支援，除一般心導管介入治療，也能處理複雜性心導管介入手術，本月便救回兩案慢性冠狀動脈完全阻塞患者；另依衛福部統計資料，心臟疾病位居台灣十大死因第二位，而急性心肌梗塞是造成心臟疾病死亡的主因之一，陸廷偉提醒慢性病患者更要控制好血糖、血壓，維持良好日常生活作息，預防心血管疾病的發生。

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