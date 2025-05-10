墾丁鬼屋爆勞資糾紛…女員工1個月沒休假「竟卡到陰」　業者回應了

▲多名前員工指控墾丁鬼屋違反勞基法。（圖／翻攝自墾丁鬼屋臉書）



圖文／CTWANT

屏東縣恆春鎮「墾丁鬼屋」爆出勞資糾紛，9名前員工出面控訴老闆違反勞基法，包括違法扣薪、強迫離職等，有人30多天沒放假累到夢遊，甚至還疑似卡到陰，要討回應有的權益。對此，業者也做出回應了。

根據《三立新聞》報導，前員工控訴過去在「墾丁鬼屋」盡心盡力工作，卻連最基本的勞基法保障都沒有，有人月休僅1、2天，甚至工讀生長達2個月沒休假。若提到離職就會被用各種理由扣錢，其他包括勞健保、加班費等，根本都沒有。

其中一名女子透露，當時因為30多天沒放假，導致身體出問題，累到晚上出現夢遊狀況，還被媽祖娘點名被「不乾淨東西」碰到，帶密室走鬼屋員工通道就渾身雞皮疙瘩、頭皮發麻，甚至頭痛劇烈、頭暈、心跳加速，讓她決定離職。

9名前員工搜集好相關的出勤紀錄和證據，向屏東縣政府勞青處申訴，雙方進入調解，老闆卻反控「編故事、無中生有」。墾丁鬼屋業者表示，員工提告後，希望能儘快透過法律途徑解決問題。

屏東縣政府勞青處表示，接獲申訴後已進行調解，但因調解不成立，口頭建議申訴者至法扶基金會諮詢；至於勞健保部分，調查發現業者未全額給付薪資、加班費，還有連續出勤超過7天等違法情事，刻正辦理陳述意見，後續將依規定裁處辦理。

◎民俗說法，僅供參考。

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