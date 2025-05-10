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呂秋遠假人設？部落客曾「訊息求助」被冷回1句話：怎麼現在才翻車

呂秋遠律師最近捲入私生子風波。（圖／報系資料照）

▲呂秋遠律師最近捲入私生子風波。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

網紅律師呂秋遠近日捲入私生子風波，被爆逼迫實習林姓女律師墮胎，還開除對方嗆聲「這不是小孩，只是受精卵」，引發爭議。對此，有部落客就想起過去遇到民事案件，因此私訊呂秋遠求助，怎料卻得到對方的一句冷回，讓他當場看清這個人。如今翻車他坦言不意外，意外的事「怎麼這麼久才翻」。

部落客「BRUCE 布魯老師」在臉書分享，10多年前因為一個民事官司感到無助，看到呂秋遠的自介寫道「我的目標是當一個善良的人，如果有法律問題或諮詢，可以私訊給我，或是撥打電話，或是加入事務所的LINE」，讓他決定私訊求助。

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「BRUCE 布魯老師」表示，他不是一個喜歡麻煩別人的人，因此想了很久才按下訊息送出鍵，然而得到的回覆令人失望，諸如「你自己想辦法」之類的內容，從此他對呂秋遠的既定印象就是表裡不一，如今翻車他並不感到意外，意外的是居然這麼久才翻車。

「BRUCE 布魯老師」擔心自己這番言論會吃上官司，他喊話「拜託不要吉我」，同時強調自己不藍不綠不白不紅，還有參與製作近期知名台片，絕對中立但個性就是比較機車，不希望外界亂抹黑造謠，「謝謝各位阿彌陀佛」。

貼文一出，引發討論話題，網友紛紛直言：「表裡不一的人會一直翻車，差別只有發生的早晚而已」、「那只是目標而已，很明顯的，目標沒有達到！」、「其實律師都是要花錢的，要找免費的，可以去找社區型的」、「善良的人是不用把善良當目標的」。

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