屏東警友會理事鄭志屏捐贈LED警示燈　為警察安全加一層保障

▲屏東縣警察之友會理事鄭志屏捐贈LED屏東縣政府警察局交通隊 。（圖／屏東縣政府警察局交通隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警察之友會理事鄭志屏今(9)日在屏東縣政府警察局交通隊捐贈210支LED警示燈給該交通隊，包含磁吸式箭頭燈、閃燈與肩燈等多款式，全面提升交通警察執勤時的能見度與安全性。捐贈儀式邀請警友會理事長張天明、顧問黎皇仁等人到場見證，場面溫馨。

儀式由副局長賴吉雄代表受贈，交通警察隊隊長謝志鴻全程陪同，並回贈感謝狀與警察吉祥物以表敬意。



鄭志屏有感於交通警察長期在車流中執勤，尤其身穿深色制服、夜間值勤時，即使配戴反光背心，仍可能因照明不足增加事故風險。因此這次捐贈的LED警示燈具亮度高、辨識度強，有助於遠距提醒用路人減速避讓，為第一線員警的安全增添一道保障。



鄭志屏在會中分享：「每個人就像一顆星星，微小但有光；只要我們願意發光，就能一起照亮整片夜空。」他表示，希望透過這項捐贈減輕警察同仁在執勤上的安全壓力，也呼籲社會各界共同關心與支持基層警力。

張天明理事長則強調，警民合作是社會穩定的關鍵，而守護警察安全是全民共同責任。他感謝鄭理事的善舉，並肯定交通隊持續投入的辛勞與專業。



警察局副局長賴吉雄致謝指出，這批LED警示燈將廣泛運用於事故處理、違規取締與交通疏導等勤務中，提升員警的執勤效率與現場安全。他也期勉交通隊善加運用裝備，為屏東縣民打造更安全有序的交通環境。

這次捐贈不僅是對警察工作的支持，更是一份來自社會的溫暖關懷。警察局將持續以民眾的安全為核心，全力守護每一位用路人的平安。