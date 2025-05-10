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賈永婕聲援終結兒虐大遊行　怒轟「蓄意虐殺」：死刑都算人道

101董事長賈永婕10日現身終結兒虐遊行，痛批保母根本不是不當照顧而是蓄意虐殺。（圖／林冠吟攝）
▲賈永婕10日現身終結兒虐遊行，痛批保母根本不是不當照顧而是蓄意虐殺。（圖／林冠吟攝）

圖文／CTWANT

北市1歲半兒童剴剴遭劉姓保母姊妹虐死，活活虐待114天、全身瘀青、骨折、牙齒斷裂、指甲被拔，引起社會輿論撻伐。對此，剴剴網路媽媽群也號召群眾10日走上凱道，聲援剴剴，同時提出6大訴求；而101董事長賈永婕也特別聲援出席指出，「這不是不當照顧，是蓄意虐殺，希望能夠給剴剴最後的公平正義」，同時直言，「死刑對她們（保母）而言都算人道」。

賈永婕出席時表示，對剴剴案感到心痛與悲憤不平，更直指保母「不是不當照顧，是蓄意虐殺」。她強調，今天會現身力挺活動，真的是想要司法給剴剴一個公道，對於劉彩萱、劉若琳姐妹花「絕對要重懲，不可以有寬待」。

賈永婕指出，整件事從頭到位對剴剴都沒有公平過，此時此刻希望能幫他爭取到最後的公平，至於保母的刑責，她則強調沒有一定覺得要怎麼樣，但她們的行為一定要有一定的懲處，只希望判決下來是真的可以給剴剴一個公道，同時直言，「死刑對她們（保母）而言都算人道」。

剴剴網路媽媽群10日號召群眾站上凱道，聲援剴剴，同時提出六大訴求：

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1.設立「兒少保護部」：統合社政、教育、醫療與司法資源，建構即時通報與跨系統聯防機制。

2. 增設有給職兒少保護專責醫師：由專職醫師訓練社工、警察、醫療、教師等人員的兒虐知能，同時與社政、司法緊密溝通合作，建構即時且全面之反應處理機制。

3. 建立兒虐專責社工制度並加強辨識訓練：提升基層人員識別與處置能力，強化前線應變效率。

4. 導入「訪視助理員制度」及視訊訪視：因應人力短缺，補強高風險家庭訪視量能，並全面推行「預防性訪視」。

5. 增訂《刑法》第 271-1 條「虐殺兒童罪」：死刑或無期徒刑，不得假釋。

6. 授權案情未定案前即進行保護性隔離：確保兒少優先保護原則，賦予社工及執法單位緊急處置權限與法律保障。

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