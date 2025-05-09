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借課本爆衝突！雲林某國中學生遭美工刀劃2cm噴血　嚇到不敢上學

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林縣某國中發生持美工刀劃傷同學事件，事發於4月22日，受傷學生說當時去隔壁班借課本，但是風紀股長出來關門，「他沒關到就先打我」，之後再去問為何要打人，沒想到就被劃約2公分的傷口，事發後到現在已兩個禮拜多不敢到校上課，受傷學生母親認為，對方家長沒有誠意道歉，希望對方可以轉校，或是校方提出更完善的方法。

▲▼雲林某國中爆衝突 學生遭美工刀劃傷兩周不敢到校 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲受傷學生母親不滿對方沒有誠意道歉，學校也置之不理。（圖／記者游瓊華翻攝）


受傷學生說，當下流蠻多血的，當時上課時去隔壁班跟其他人借課本，因為對方是風紀股長出來關門關窗戶，「他沒關到就先打我，打完之後我就沒有借，我就關門回教室，從耳朵那裡打下來」，莫名被打當下也沒說什麼，下課後去問為什麼打人，還沒講完話就被美工刀戳下去，強調跟對方不認識，在那一天之前都沒過節，只是去借課本而已，並表示現在會看到他會怕，「去學校會怕，怕他再刺人，兩個禮拜沒去學校了，去了怕他做什麼事。」

▲▼雲林某國中爆衝突 學生遭美工刀劃傷兩周不敢到校 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲受傷學生的受傷部位。（圖／記者游瓊華翻攝）

母親指出，當時是導師通知發生事情，因為要緊急拿健保卡過去急診室，想說小孩子怎麼上課會突然被刺傷，老師也說的很模糊趕快跑去急診，說是同學口角然後就不明原因就被刺了，覺得同學有帶美工刀在身上很誇張，校安問題沒有控管好，希望對方可以轉校或是校方提出更完善的方法給家屬。

母親表示，對方說他們的小孩多次被霸凌，然後拿刀子在身上自我防衛，「他說他對我兒子這個舉動是自我防衛」，因為對方長期被欺負，自己小孩沒有霸凌對方，2人完全不熟，也有問對方小朋友，他是說是不熟的，談和解那一天對方家長拿了一盒水果禮盒跟一包慰問金，但是對方家長要走的時候就遞還了，對方不收，就請學務組長轉交給對方家長，水果禮盒也放在警局帶走。

▲▼雲林某國中爆衝突 學生遭美工刀劃傷兩周不敢到校 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲當時穿的衣服。（圖／記者游瓊華翻攝）

母親說，小朋友目前是在家，自己也不敢讓他出門，小朋友半夜會做惡夢，事發後兩個禮拜多沒去學校，一半是不敢讓小朋友去學校，另外就是小朋友自己也不敢走出去，去學校也不敢去走廊了，從發生到現在，對方家長第一天以後就都置之不理，也不覺得對方有誠意要道歉，於是就去警局提告，學校處理態度也是第一天講完，後續就都置之不理了，「現在青少年時段如果拳頭打打踢踢就算了，結果拿美工刀在那邊揮說自我防衛也太過。」

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