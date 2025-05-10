白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

▲白沙屯媽祖轎班穿勇字服有何意義，粉絲團解答。（圖／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香是一年一度的宗教盛事，今年創下了33萬信眾隨行紀錄，吸引大量國內外民眾關注，有網友就好奇，轎班背心及紀念車票上面的「勇」字究竟有什麼意義。對此，臉書粉絲團「山邊媽祖粉絲團」解釋，穿上勇字衣就代表是媽祖的士兵。

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▲除了轎班背心有勇字外，交通部推出的紀念車票上也印有勇字。（圖／交通部提供）

臉書粉絲團「山邊媽祖粉絲團」表示，有網友詢問白沙屯媽祖轎班的「勇」字有何意義，轎班制服應該是近代的產物，過去人們的生活條件還沒有那麼寬裕，扛媽祖神轎的人員不會特別製作制服，所以「勇」字應該是當時設計者的構思。

粉絲團接著說，至於為何選「勇」字呢？首先，進香是一個很消耗體力的活動，所以用勇字來勉勵扛轎的轎班，其次是勇字在當地有「戰甲」的意思，清朝士兵制服上的「勇」字代表的是將軍私兵，只效忠長官不效忠天子，且通常由漢民組成。

粉絲團說，根據上述的典故，可以說穿上「勇」字服，就代表是媽祖的私兵，只為媽祖服務、只聽媽祖的，沒有其它人可以左右轎班應該怎麼做，一切以媽祖的意思為主，「也因為身著戰甲就代表了是媽祖的士兵，是很莊嚴神聖的工作，所以就連上洗手間都要脫掉戰甲、帽子並請人保管，才能去小解喔」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「其實只要有報名進香的香燈腳，就都是屬於媽祖人間的兵馬啦」、「我今年三次抬神轎，穿的衣服都是新買的，把抬神轎當做神聖的工作，敬重的心最重要」、「原來如此，長知識了」、「勇，勇於付出、勇於承擔、勇於跟隨、勇於開拓」。