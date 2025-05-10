川普好挫敗！　私下認了：結束烏俄戰爭、加薩衝突「很困難」

▲川普私下坦承，結束烏俄戰爭、加薩衝突非常困難。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普曾經誓言，迅速結束加薩衝突與烏俄戰爭，但他如今卻私下坦承，達成這些目標「非常困難」，甚至讓自己越來越挫敗。

《華爾街日報》引述知情人士說法報導，川普上周在位於佛州的俱樂部，向一整個房間的大金主發表演說。他被問及最擔心哪些外交政策時，發表了上述回應。

川普表示，結束烏俄戰爭一事，讓自己越來越挫敗，甚至夜不成眠。他坦言，實在很難跟俄羅斯總統普丁談判，而且普丁「想要得到烏克蘭的全部」。此外，結束加薩戰爭也極具挑戰性，很難找到任何解決方案，因為「他們已經打了1000年了」。

報導指出，川普多次誓言迅速結束這2場戰爭，但在2度執政超過100天的現在，2場衝突都遠遠未獲解決。與此同時，結束伊朗核計畫的談判陷入僵局，貿易戰導致美國與盟友的關係緊張。川普發現，解決世界問題，遠比他想像的還要困難。

普渡大學（Purdue University）美國外交政策教授海恩斯（Kyle Haynes）說，「如果競選期間，他沒有反覆承諾這些事情，要批評他未能達成目標，就是非常不公平的。但他卻確實這麼做了。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）則回應，川普與其團隊一直努力「在全世界實現和平，阻止壞人傷害美國與我們的盟友」，而且非常成功，「葉門反抗軍青年運動（Houthis又譯胡塞）同意停火，47名被拘留在海外的美國人已經回家，北約國家正在增加國防開支，中國遭到威懾，烏俄戰爭也比以往任何時候，都更接近和平。」