台灣入列！　川普政府「20國優先談判清單」曝光

▲ 川普4月初宣布高額對等關稅，引發全球震盪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普政府啟動新一輪貿易談判，據報已列出一份包含約20個經濟體的優先談判清單，台灣也名列其中，盼藉由與部分國家快速達成協議建立範本，作為未來談判基礎。

《彭博》引述知情人士報導，美國貿易代表署（USTR）已向國會通報這份名單，包含日本、南韓、越南等主要進口來源國，以及斐濟、賴索托、模里西斯等規模較小的經濟體。

財政部長貝森特此前曾稱，美國正聚焦與18個國家進行談判，包括將於本周末在瑞士展開高層會談的中國，但當時未公開完整名單。商務部長盧特尼克則說明，這份名單旨在建立「模板」，以加速未來協商進度。

除中國以外，川普團隊已和巴西及菲律賓等國接觸，並持續與歐盟代表談判。具知情人士透露，台灣、澳洲、阿根廷、瑞士、馬來西亞、以色列及柬埔寨等均為美方優先協商名單中的成員。美英已達成初步協議，正與印度進一步協商。而日韓也出現在名單上，但盧特尼克坦言，與2國的協議「不會很快達成」。

上述國家經濟規模懸殊，舉例來說，美國平均一天從日本進口的商品甚至高於一整年從賴索托的進口量，但納入較小經濟體表明白宮正尋求迅速達成相對較不複雜的協議。如列支敦士登等其他小國也為避免高額對等關稅，正與美方進行談判。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本周稍早曾稱東南亞是優先區域，「我們在那裡貿易逆差最大，正與越南和其他國家進行富有成果的會談」。據當地媒體報導，美國與印尼、台灣及柬埔寨的會談均已展開或即將進行。

共和黨人表達希望盡早達成協議的期待，北達科他州參議員克拉默（Kevin Cramer）透露，部分議員呼籲葛里爾不要等到7月再宣布消息，因川普暫緩關稅90天的寬限期將於7月到期，屆時仍未達成協議的國家將面臨更高關稅。