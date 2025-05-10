　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普9日強調，基本上美國將維持至少10%的基準關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

各國正與美國密集談判，希望在全球貿易緊張局勢下，降低關稅帶來的衝擊。不過，美國總統川普9日強調，基本上美國將維持至少10%的基準關稅，部分國家甚至可能面臨40%、50%、60%等更高稅率。但他同時也釋出彈性，表示若有國家提出「很棒的」方案，這項基準政策也可能出現「例外」。

川普（Donald Trump）上任以來積極推動關稅政策，全球各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美方協商。就在8日，美國才剛宣布與英國達成首個貿易協議，但川普指出，大部分英國商品仍需繳納10%的全球性基準關稅。

川普8日下午在白宮接受媒體提問時表示，美國的稅率會設定一個基準，「在某個時候，也許會有例外。」他特別強調，如果有國家提出令人驚艷的方案，「當然有可能例外。」

儘管如此，川普重申，美國的最低關稅基準就是10%，部分國家則可能被課徵更高稅率，甚至達到40%、50%、60%。他還透露，除與英國達成的協議外，還有4、5項貿易協議即將完成，其他合作也陸續在談判中。

回顧川普4月2日的宣布，美國針對部分國家徵收11%到50%不等的對等關稅，同時對所有進口商品施加10%的基準稅率。不過，隨後他決定暫緩對等關稅的實施90天，僅保留基準稅率。然而，針對中國的關稅則未見放鬆，雙方甚至陷入螺旋式升溫的貿易戰。

目前美國對中國許多進口商品課徵的關稅已高達145%，部分商品的累計稅率甚至達到245%。中國則對美國商品施加125%的報復性關稅，雙方劍拔弩張。據悉，美中雙方將於本週末在瑞士展開會談，美方主談人是財政部長貝森特（Scott Bessent）。

被問到是否向貝森特透露過願意降到多低的關稅水準，川普僅表示「有」，卻未願具體說明。他補充，自己9日早上在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文時曾提到一個數字，「我們要看看情況如何發展」。在該篇貼文中，川普寫道，「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水原一平再度延後服刑　入監時間推遲至6月中
川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例
大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄
S媽被指惡人先告狀！　對話截圖曝光「是你把汪小菲拉黑的」
台東夜空驚見「神祕藍球」天都亮了！　6秒影片曝光
統一獅前投手過世　享年30歲
母親節雨神同行！下週35℃熱如夏　第3波梅雨鋒面時間曝
快訊／高雄男酒駕撞3機車　1死4傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度宣布封鎖32座機場至15日　全面暫停民航機起降

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

美中貿易談判倒數　白宮：不會單向調降對中關稅

白宮：川普和澤倫斯基通話　盼俄烏同意30天停火

美中貿易談判前觀望！美股互有漲跌　台積電ADR漲0.74％

美中貿易戰　地主國瑞士：談判期間關稅可能暫停

巴基斯坦拿客機當盾牌　以飛彈、無人機攻擊印度

騎士遭電纜擊中斷頭亡　行人目擊「頭顱滾動」嚇傻

談判前開第一槍！川普鬆口對中關稅「降到80%」　決定權在他

烏克蘭才喊抓獲2匈牙利間諜　匈牙利火速驅逐2烏外交官

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

印度宣布封鎖32座機場至15日　全面暫停民航機起降

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

美中貿易談判倒數　白宮：不會單向調降對中關稅

白宮：川普和澤倫斯基通話　盼俄烏同意30天停火

美中貿易談判前觀望！美股互有漲跌　台積電ADR漲0.74％

美中貿易戰　地主國瑞士：談判期間關稅可能暫停

巴基斯坦拿客機當盾牌　以飛彈、無人機攻擊印度

騎士遭電纜擊中斷頭亡　行人目擊「頭顱滾動」嚇傻

談判前開第一槍！川普鬆口對中關稅「降到80%」　決定權在他

烏克蘭才喊抓獲2匈牙利間諜　匈牙利火速驅逐2烏外交官

印度宣布封鎖32座機場至15日　全面暫停民航機起降

台東深夜驚見「超亮藍球」閃6秒！　鄭明典回應了

水原一平再度延後服刑　入監時間推遲至6月中

Makiyo和經紀人親姊「胖姐」爆拆夥！　坦蕩談運匠事件…不願委屈

大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄

川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

白沙屯信徒「帳篷抓到女賊」　聽到1句話心軟放人

S媽病倒遭指惡人先告狀！葛斯齊PO對話截圖「是你把汪小菲拉黑的」

蕭煌奇升級「開遊覽車了」駕照曝光！　 人氣男團報名給他載

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

國際熱門新聞

川普鬆口對中關稅降到80%！決定權在他

騎士遭電纜擊中　當場斷頭亡　

印度：巴基斯坦攻擊時　拿客機當盾牌

暗示課100%關稅？　川普再轟晶片業被偷走

比爾蓋茲轟馬斯克　正在殺死貧困孩子

匈牙利驅逐2名烏克蘭外交官

13歲少年「獲百所大學錄取」　有望創世界紀錄

Panasonic宣布全球大裁員　萬人丟飯碗

把醫院當後宮　狼醫召喚女醫護鎖門性侵

金正恩缺席閱兵　帶著女兒現身俄國大使館！

股神失手！　美媒爆巴菲特重押1檔虧損超過1900億

即／比特幣破10萬美元　川普：趕快去買股

美中貿易談判倒數　白宮：不會單向調降對中關稅

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

更多熱門

相關新聞

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

習近平訪俄　聯手對抗美關稅戰

中共國家主席習近平自本月7日起，前往俄羅斯展開連續4天的國事訪問。習此行的重頭戲是出席莫斯科舉辦的紀念「蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80週年慶典，中共解放軍也派出儀仗隊參加閱兵。

川普鬆口對中關稅降到80%！決定權在他

川普鬆口對中關稅降到80%！決定權在他

川普關稅壓力爆表！分析美中私下談判內幕

川普關稅壓力爆表！分析美中私下談判內幕

7歲兒被誤診流感　機警媽謝TikTok片救命

7歲兒被誤診流感　機警媽謝TikTok片救命

暗示課100%關稅？　川普再轟晶片業被偷走

暗示課100%關稅？　川普再轟晶片業被偷走

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

蘇巧慧「我們不反對放假」轟藍白硬塞光復節

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面