川普：維持各國基準關稅至少10%　但允許破例

▲美國總統川普9日強調，基本上美國將維持至少10%的基準關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

各國正與美國密集談判，希望在全球貿易緊張局勢下，降低關稅帶來的衝擊。不過，美國總統川普9日強調，基本上美國將維持至少10%的基準關稅，部分國家甚至可能面臨40%、50%、60%等更高稅率。但他同時也釋出彈性，表示若有國家提出「很棒的」方案，這項基準政策也可能出現「例外」。

川普（Donald Trump）上任以來積極推動關稅政策，全球各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美方協商。就在8日，美國才剛宣布與英國達成首個貿易協議，但川普指出，大部分英國商品仍需繳納10%的全球性基準關稅。

川普8日下午在白宮接受媒體提問時表示，美國的稅率會設定一個基準，「在某個時候，也許會有例外。」他特別強調，如果有國家提出令人驚艷的方案，「當然有可能例外。」

儘管如此，川普重申，美國的最低關稅基準就是10%，部分國家則可能被課徵更高稅率，甚至達到40%、50%、60%。他還透露，除與英國達成的協議外，還有4、5項貿易協議即將完成，其他合作也陸續在談判中。

回顧川普4月2日的宣布，美國針對部分國家徵收11%到50%不等的對等關稅，同時對所有進口商品施加10%的基準稅率。不過，隨後他決定暫緩對等關稅的實施90天，僅保留基準稅率。然而，針對中國的關稅則未見放鬆，雙方甚至陷入螺旋式升溫的貿易戰。

目前美國對中國許多進口商品課徵的關稅已高達145%，部分商品的累計稅率甚至達到245%。中國則對美國商品施加125%的報復性關稅，雙方劍拔弩張。據悉，美中雙方將於本週末在瑞士展開會談，美方主談人是財政部長貝森特（Scott Bessent）。

被問到是否向貝森特透露過願意降到多低的關稅水準，川普僅表示「有」，卻未願具體說明。他補充，自己9日早上在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文時曾提到一個數字，「我們要看看情況如何發展」。在該篇貼文中，川普寫道，「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定」。