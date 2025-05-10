債務危機快爆了？美財長親揭「這時間點」會出事　籲國會快行動

▲貝森特呼籲國會提高或凍結債務上限。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日呼籲國會，在7月中旬以前提高或凍結債務上限，否則國家最快8月就會沒錢支付帳單。

ABC報導，貝森特致信眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，「未能暫停或提高債務上限，將對我們的金融體系造成嚴重破壞，並且削弱美國的安全及全球領導地位。」而且根據過去經驗，如果等到最後一刻才採取行動，可能對金融市場、企業與聯邦政府，都造成嚴重不利後果。

美國國會預算局（CBO）局長斯瓦格爾（Phillip Swagel）說，只剩下幾個月，財政部的現金就會耗盡，屆時恐怕無法繼續按時且全額履行付款義務，從而面臨違約風險。

斯瓦格爾本周接受《彭博社》採訪時透露，這個時間點應該落在夏末，大約8、9月的時候。不過，這個期限仍可能提前至6月份，一切取決於持續收入的多寡，但國會現在還有時間採取行動。

華府非營利組織「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）3月一份分析指出，如果國會未提高或暫停國家債務上限，美國可能在7月中旬以前耗盡現金。但若政府的借款需求遠超預期，財政部資源最快在「5月底」就會耗盡。