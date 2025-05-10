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美國麻疹捲土重來！破千例確診釀3死　德州成重災區

▲▼兒童接種麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC建議，應於出生12至15個月時接種第一劑MMR疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國疾管中心（CDC）最新數據顯示，美國境內今年麻疹確診病例已突破1000 例，成為自2019年以來最嚴重的一波疫情，累計已有3人死亡，這也是美國數十年來最致命的麻疹疫情爆發。

綜合外媒報導，儘管美國早在2000年正式宣布國內已消除麻疹，但這個本可透過疫苗預防的疾病卻捲土重來。根據法新社彙整州及地方數據，自今年初以來，全美至少記錄到 1012例麻疹確診，其中德州疫情最為嚴重，占全國病例的七成以上。

其中，德州與新墨西哥州邊境一個對疫苗持懷疑態度的門諾派（Mennonite）基督教社區疫情尤其嚴峻。

新墨西哥州衛生局通報，該州累計至少71起病例，主要集中在利亞郡（Lea County）。而北達科他州則是最新通報疫情的地區，目前9例確診，當地媒體指出，已有約180名學生被迫居家隔離。

▲▼麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗(MMR)。（圖／記者洪巧藍攝）

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗（MMR）。（圖／記者洪巧藍攝）

CDC數據顯示，今年已有13%麻疹患者住院治療，絕大多數是19歲以下青少年。確診患者中約96%沒有接種疫苗或疫苗接種狀態不明，僅有少數患者曾接種過一劑或兩劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）疫苗。

令人憂心的是，這波疫情已造成3人病逝，包括德州的兩名女孩和新墨西哥州1名未接種疫苗的成年人。

賓州費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）兒科醫師暨疫苗專家歐菲特（Paul Offit）警告，實際感染人數恐怕比通報數字還要高，因為許多民眾可能因不願就醫而未被統計，這3起死亡案例幾乎等於美國過去25年麻疹死亡的總數。

回顧2019年，紐約與新澤西州的正統派猶太社區曾爆發疫情，導致1274人感染，但當年並未出現死亡案例。

目前CDC建議，應於出生12至15個月時接種第一劑MMR疫苗，4至6歲接種第二劑。官方指出，單劑疫苗防護力為93%，完整兩劑則可達到97%。

然而，疫苗接種率卻有逐年下滑趨勢，2023至2024學年度，幼稚園學童的MMR疫苗接種率僅92.7%，比疫情前的95.2%明顯下降。

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