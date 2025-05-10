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傳美國擬簽「自由加盟協約」　將格陵蘭納入勢力範圍

▲▼格陵蘭島（Greenland）。（圖／路透）

▲美國正考慮透過「自由加盟協約」將丹麥屬地格陵蘭納入自身勢力範圍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國正考慮透過與太平洋島國類似的「自由加盟協約」（COFA），試圖將丹麥屬地格陵蘭納入自身勢力範圍，這項計畫由兩名美國官員及另一位知情人士透露，目前正於華府內部討論中。

據了解，川普（Donald Trump）政府擬向格陵蘭領導階層提出，與美國簽署自由加盟協約的可能性。美方目前僅與密克羅尼西亞、馬紹爾群島及帛琉擁有此類協約，內容雖依國家而異，但大致包括提供郵政遞送、緊急管理及軍事防護等服務，換取美軍能在締約國境內自由運作及雙邊貿易免稅等權益。

然而，即便能成功簽署協約，距離川普欲將格陵蘭納入美國版圖的宏大企圖，仍存在諸多現實障礙。

消息人士指出，眼前的構想並非僅限於協約本身，但實際推行恐怕困難重重。過去的自由加盟協約，皆是與獨立國家簽訂，格陵蘭若要複製此模式，勢必得先脫離丹麥，才能進一步洽談。

根據最新民調，雖然格陵蘭人普遍支持獨立，但多數居民並不傾向成為美國的一部分。加上自由加盟協約涉及將大量自治權讓渡給華府，預料也會在當地引發質疑聲浪。

針對此事，白宮目前未作回應，丹麥駐美大使館與格陵蘭駐華府代表處同樣未對外發表意見。

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