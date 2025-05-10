　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雨襲彰化！溪湖多處積水嚴重堵車　土石泥流淹沒道路畫面曝

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

中央氣象署上午9時50分針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分；而彰化溪湖地區每小時平均雨量已達67毫米，多處地區已發生嚴重積水造成嚴重堵車，另外彰化市寶山路大量土石流下在路面上。對此，溪湖鎮長何炳樺指出，鎮內多處交通道路因積水已造成嚴重堵車，呼籲民眾暫時勿出門。

▲▼彰化溪湖淹水 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化淹水，寶山路大量土石流下在路面上。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方表示，民眾報案指出，彰化市寶山路有大量土石流下在路面上，經到場查看，流下之土石不多，對行經之自小客影響不大，為怕機車騎士自摔，現場擺放6支交通錐警示，並已通知縣府便民專線派員處理。另彰化139縣道靠近三清宮處，稍早因為雨勢過大發生土石泥流，雖然狀況沒有嚴重，現場仍放三角錐警戒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼彰化溪湖淹水 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

何炳樺指出，因長時間強降雨影響，溪湖地區每小時平均雨量已達67毫米，鎮內多處地區已發生嚴重積水，目前公所已開設緊急應變中心，呼籲民眾，鎮內多處交通道路因積水已造成嚴重堵車，請暫時勿出門，炳樺提醒各位用路人請注意安全。

▲▼彰化溪湖淹水 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

水利署指出，彰化縣花壇鄉淹水二級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹，建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
加碼！　藍提案任職滿3個月就有3天特休
19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　追打酒駕男
走過禁建50年「開發爆衝突」　社子島人駁貪婪：只想要有家
快訊／金塊又贏了！　G3延長血戰撂倒雷霆
色人妻新婚不久就出軌！誘惑男同事「小朋友才戴套」：把你榨乾
台灣1校停辦「荒廢6年」　一排店倒閉淪鬼城！校產有20億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雨襲彰化！溪湖多處積水嚴重堵車　土石泥流淹沒道路畫面曝

高登島醫務兵退伍考上物理診奈師　4個月高強度學習成功轉職

失智是病非老化！早期發現治療可延緩病程　醫曝5大攻略對抗

反對新增假日！藍議員楊植斗：青鳥拿自立自強的薪，操大老闆的心

台灣1校停辦「荒廢6年」　一排店倒閉淪鬼城！校產有20億

敲碗台球團簽韓啦1妹子！「可愛天花板」照片曝　大票讚：得收

「我不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　發聲曝1擔憂：影響工作家庭

再談新任教宗就職、代表團規劃　陳建仁：相信台梵邦誼永固

夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

夏季電價快來了！冷氣按「1神級按鈕」省6～12%電

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

大雨襲彰化！溪湖多處積水嚴重堵車　土石泥流淹沒道路畫面曝

高登島醫務兵退伍考上物理診奈師　4個月高強度學習成功轉職

失智是病非老化！早期發現治療可延緩病程　醫曝5大攻略對抗

反對新增假日！藍議員楊植斗：青鳥拿自立自強的薪，操大老闆的心

台灣1校停辦「荒廢6年」　一排店倒閉淪鬼城！校產有20億

敲碗台球團簽韓啦1妹子！「可愛天花板」照片曝　大票讚：得收

「我不是反對放假！」綠委郭昱晴挨批　發聲曝1擔憂：影響工作家庭

再談新任教宗就職、代表團規劃　陳建仁：相信台梵邦誼永固

夜空「超亮藍光球」直徑逾1公尺　天文館推測：來自寶瓶座流星雨

夏季電價快來了！冷氣按「1神級按鈕」省6～12%電

NCT WISH簽證卡關！粉絲「到美國才知看不到人」　網怒：SM怎麼辦事的

2026新北議員「提好提滿」　黃國昌：市長競合保持最開放心胸

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

當年演韓劇收視破64%！鄭明煥引退11年突被證實「家中猝逝」　享年64歲

改善血汗工時！還假於民再加碼　藍提案任職滿3個月就有3天特休

19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

快訊／國3龍井段聯結車自撞折甘蔗　大雨中車頭狂燒畫面曝

綠不滿國定假日修法　黃國昌批：勞工是民進黨可割可棄那塊

大雨襲彰化！溪湖多處積水嚴重堵車　土石泥流淹沒道路畫面曝

快訊／鷹象洲際之戰因雨延期　確定改到6月28日補賽

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

生活熱門新聞

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

2歲童「UNIQLO展示櫃大便」　網紅夫妻被炎上：長大會多崩潰

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

快訊／台北市「國家警報」響！　雷雨轟北北桃

白沙屯進香近尾聲！回宮後「閉關12天」才開爐　專家詳解

快訊／16縣市大雨特報！下到入夜

台北一早「突然變很暗」畫面曝　網被雨吵醒

台東人深夜驚見神祕光球　6秒爆閃

快訊／大雷雨轟中部3縣市　國家警報響

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

新增國定假「台積電超淡定」！網吵翻

更多熱門

相關新聞

白沙屯格鬥盃　赤膊男遭毆友人曝他傷勢

白沙屯格鬥盃　赤膊男遭毆友人曝他傷勢

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜進香之旅傳打架插曲，8日下午經過彰化金馬路時，王姓男子不滿林姓男子發結緣品併排停車，說「人這麼多不要併排」後雙方一言不合互毆，過程路過民眾拍下後PO在社群網站，有疑為林男的友人發文指出，「朋友為了自衛反擊，沒想到他竟然用進香旗攻擊」，並說林男被打後傷勢嚴重，目前還在醫院治療。

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

美大使館警告：烏克蘭恐有「重大空襲」

美大使館警告：烏克蘭恐有「重大空襲」

臘腸狗搭船未繫繩落海9分鐘　撈起已口吐白沫亡

臘腸狗搭船未繫繩落海9分鐘　撈起已口吐白沫亡

關鍵字：

溪湖彰化土石流水災警報影音

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面