大雨襲彰化！溪湖多處積水嚴重堵車　土石泥流淹沒道路畫面曝

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



中央氣象署上午9時50分針對台中市、彰化縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至11時15分；而彰化溪湖地區每小時平均雨量已達67毫米，多處地區已發生嚴重積水造成嚴重堵車，另外彰化市寶山路大量土石流下在路面上。對此，溪湖鎮長何炳樺指出，鎮內多處交通道路因積水已造成嚴重堵車，呼籲民眾暫時勿出門。

▲彰化淹水，寶山路大量土石流下在路面上。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方表示，民眾報案指出，彰化市寶山路有大量土石流下在路面上，經到場查看，流下之土石不多，對行經之自小客影響不大，為怕機車騎士自摔，現場擺放6支交通錐警示，並已通知縣府便民專線派員處理。另彰化139縣道靠近三清宮處，稍早因為雨勢過大發生土石泥流，雖然狀況沒有嚴重，現場仍放三角錐警戒。

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何炳樺指出，因長時間強降雨影響，溪湖地區每小時平均雨量已達67毫米，鎮內多處地區已發生嚴重積水，目前公所已開設緊急應變中心，呼籲民眾，鎮內多處交通道路因積水已造成嚴重堵車，請暫時勿出門，炳樺提醒各位用路人請注意安全。

水利署指出，彰化縣花壇鄉淹水二級警戒，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹，建請即時注意淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。