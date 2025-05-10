高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面　心碎現身

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口10日發生一起奪命車禍！一輛自小客車酒駕猛撞機車，造成1死4傷，死者為就讀高職的19歲李男，據了解，李男出自單親家庭，父親仍在服刑中，他由阿嬤拉拔長大，而李母在母親節前夕接獲死訊，緊急從新北市板橋區南下高雄見兒子最後一面，場面令人鼻酸。

▲高雄工地主任酒駕撞死高職生，高職生母親(白衣女)心碎南下見兒子最後一面。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警方10日凌晨12時12分接獲通報，同盟三路、九如三路口發生嚴重車禍，初步了解，36歲鄭男酒駕開車撞上由19歲李男、21歲張男、22歲陳男騎乘的機車，其中李男與後座19歲顏姓女同學首當其衝，李男當場死亡，顏女則是頭部疑似受到撞擊，經手術後轉入加護病房觀察，目前仍未脫離險境，其餘3人受有輕傷，並未就醫。

據了解，肇事的鄭男為工地主任，他9日下班後與同事到公園喝酒，結束後先載同事回家，再酒駕返家，途中撞上李男等人闖下大禍，經警方酒測後發現，鄭男酒精濃度達每公升0.66毫克。

李男舅公透露，就讀高職的李男平日半工半讀貼補家用，在牛排館打工到深夜才回家，10日凌晨下班途中卻遭遇死劫。據悉，李男父親目前正服刑中，他由阿嬤一手帶大，阿嬤、姑姑、母親接獲噩耗後心碎不已。

其中李母一接到消息，就從新北市板橋區匆忙南下高雄，而明天就是母親節，李母卻在這天與兒子天人永隔，稍早她現身殯儀館，神情哀戚、掩面痛哭，現場氣氛相當沉重。

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