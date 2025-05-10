　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面　心碎現身

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口10日發生一起奪命車禍！一輛自小客車酒駕猛撞機車，造成1死4傷，死者為就讀高職的19歲李男，據了解，李男出自單親家庭，父親仍在服刑中，他由阿嬤拉拔長大，而李母在母親節前夕接獲死訊，緊急從新北市板橋區南下高雄見兒子最後一面，場面令人鼻酸。

▲高雄工地主任酒駕撞死高職生，高職生母親心碎南下見兒子最後一面。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄工地主任酒駕撞死高職生，高職生母親(白衣女)心碎南下見兒子最後一面。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警方10日凌晨12時12分接獲通報，同盟三路、九如三路口發生嚴重車禍，初步了解，36歲鄭男酒駕開車撞上由19歲李男、21歲張男、22歲陳男騎乘的機車，其中李男與後座19歲顏姓女同學首當其衝，李男當場死亡，顏女則是頭部疑似受到撞擊，經手術後轉入加護病房觀察，目前仍未脫離險境，其餘3人受有輕傷，並未就醫。

▲高雄工地主任酒駕撞死高職生，高職生母親心碎南下見兒子最後一面。（圖／記者吳世龍攝，下同）

據了解，肇事的鄭男為工地主任，他9日下班後與同事到公園喝酒，結束後先載同事回家，再酒駕返家，途中撞上李男等人闖下大禍，經警方酒測後發現，鄭男酒精濃度達每公升0.66毫克。

李男舅公透露，就讀高職的李男平日半工半讀貼補家用，在牛排館打工到深夜才回家，10日凌晨下班途中卻遭遇死劫。據悉，李男父親目前正服刑中，他由阿嬤一手帶大，阿嬤、姑姑、母親接獲噩耗後心碎不已。

其中李母一接到消息，就從新北市板橋區匆忙南下高雄，而明天就是母親節，李母卻在這天與兒子天人永隔，稍早她現身殯儀館，神情哀戚、掩面痛哭，現場氣氛相當沉重。

▲高雄工地主任酒駕撞死高職生，高職生母親心碎南下見兒子最後一面。（圖／記者吳世龍攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 1581 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣
幣圈神童「直播飲彈」竟還活著！　詐死被抓包反應曝光
快訊／還沒下完！　16縣市豪大雨特報
一圖看雨區「紅到發紫」　粉專：對流如打游擊戰般冒出來
破天荒！　南韓執政黨「撤銷總統候選人資格」
敲碗台灣球團簽下她！「可愛天花板」照片曝光　大票讚：得收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

聯結車國3自撞折甘蔗180度轉向　車頭起火駕駛獲救額頭流血送醫

驚悚飛撞畫面！21歲男開BMW撞休旅　彈空重摔輪胎零件噴滿地

龜山幸福國小路樹不敵大雨整棵倒地　警封鎖管制緊急通知排除

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面　心碎現身

醫學系生被高中生女友分手　入侵電腦亂說她劈腿小偷...這下慘了

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

快訊／國3龍井段聯結車自撞折甘蔗　大雨中車頭狂燒畫面曝

無照上路被盤查搜出「包裡藏大麻」　他辯：酒吧有人免費提供

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

聯結車國3自撞折甘蔗180度轉向　車頭起火駕駛獲救額頭流血送醫

驚悚飛撞畫面！21歲男開BMW撞休旅　彈空重摔輪胎零件噴滿地

龜山幸福國小路樹不敵大雨整棵倒地　警封鎖管制緊急通知排除

高職生母親節前遭酒駕撞死！媽板橋急奔高雄見最後一面　心碎現身

醫學系生被高中生女友分手　入侵電腦亂說她劈腿小偷...這下慘了

警察分局長班第18期甄選出爐　化工博士入列...2女警官亮眼吸睛

19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

快訊／國3龍井段聯結車自撞折甘蔗　大雨中車頭狂燒畫面曝

無照上路被盤查搜出「包裡藏大麻」　他辯：酒吧有人免費提供

彭啓明曝火力發電僅占空污2.3％　蘇俊賓：不能只挑小的數字講

「到府煮飯」月賺8萬元！陸女每天跑6單「3菜1湯360元」

女子於停車場無法繳費　港員警一招解決

去韓國「怎麼刷卡最划算？」　達人曝3點避雷：別選台幣

NBA季後賽「新戰神」！　米歇爾近兩戰場均轟45.5分大爆發

基隆育兒新政策！夜間臨托1:2專人照顧　減輕家長負擔

會握手的卡皮巴拉！超過12種可愛小動物　宜蘭水豚親子農場推薦

粽子媽媽戴蘇錦玉獲選模範母親　感人故事感動眾人

「大人版寶寶香」洗完澡的味道超上癮　4款推薦夏天噴剛好

保六總隊長變身主廚！凌晨熬雞湯+家鄉味外送　母親節慰勞執勤警

被岳家瞧不起！抓漏工狠殺小12歲妻　老丈人殯儀館泛淚認屍

社會熱門新聞

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

工地主任酒駕害1死4傷！單親高職生亡　阿嬤接死訊崩潰

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

林口養生館偷拍真相曝　至少10女受害

科技董娘外遇激戰3次　他傳DIY照慘了

港女生死胎欠44萬冰屍費　禮儀社出手幫忙獲緩刑

更多熱門

相關新聞

19歲高職生被撞死！家屬淚吼「殺人犯」2度追打酒駕男

19歲高職生被撞死！家屬淚吼「殺人犯」2度追打酒駕男

高雄市三民區同盟三路、九如三路口今(10日)凌晨12時許發生嚴重車禍，36歲鄭姓工地主任酒駕衝撞3輛機車，造成19歲李姓高職生身亡、4人受傷。獨力扶養孫子長大的阿嬤與姑姑們認屍後情緒崩潰，上前追打鄭男喊著「殺人犯」。

大雨襲彰化！溪湖多處積水　土石泥流淹沒道路

大雨襲彰化！溪湖多處積水　土石泥流淹沒道路

別讓媽媽難過台南外送員母親節前夕酒駕被查獲

別讓媽媽難過台南外送員母親節前夕酒駕被查獲

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面

營建署貪官收賄百萬、千顆蜆錠　代價曝光

營建署貪官收賄百萬、千顆蜆錠　代價曝光

關鍵字：

高雄酒駕板橋高職生影音

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪曝「大S拔掉呼吸器前最後對話」又被罵

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

發白沙屯媽祖結緣品違停起口角　赤膊男被壓地狂扁畫面曝

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

知名隱形眼鏡大廠驚傳倒閉　官方聲明：虧損到無法營業

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

F-16飛官威脅「姪女女兵」發生性關係　4度逼到寢室

前獅投手王朝民過世　曾抗癌圓夢

白沙屯媽祖回鑾爆搶抬轎！轎桿突斷裂　廟方回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

太爆笑！大谷讓敵隊球迷變心

快訊／05:27南投竹山4.3地震　13縣市有感最大震度4級

歌手羞辱鄭家純「就肉便器」遭炎上！她出手提告

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

富邦女孩 #檸檬 #李雅英 唱歌給萌娃聽！網笑翻：放過他吧XD

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面