辛苦養大遭酒駕撞死！阿嬤悲痛見愛孫最後一面　工地主任低頭沉默

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口今(10日)凌晨12時許發生嚴重車禍，36歲鄭姓男子酒駕上路，迎面撞上3輛機車，造成19歲李姓高職生身亡、3人受傷。上午獨力扶養孫子長大的阿嬤，前往殯儀館悲痛認屍，鄭男則是被上銬帶至殯儀館訊問。

▲19歲孫子被酒駕撞死，阿嬤悲痛赴殯儀館認屍。（圖／記者吳世龍攝，下同）



初步了解，工地主任鄭男9日下班後與同事到公園喝酒，結束後載同事回家再返家，結果接連撞上3輛機車，其中19歲李姓高職生載著19歲顏姓女高職生的機車，因首當其衝被撞飛，李男當場死亡、顏女頭部受到重擊，目前人仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境。

▲鄭姓男子與同事喝完酒依舊開車上路，鑄下大錯。



而李男為單親家庭，父親服刑中，因此從小由阿嬤一手帶大，沒想到辛苦養大的孫子卻遭酒駕惡男撞死，今天凌晨接獲死訊後，強忍悲痛與李男弟弟、阿姨趕往殯儀館認屍，見愛孫最後一面，步出時淚崩哭喊「我的乖孫啊...」，場面十分哀悽。

李男舅公也說，他是半工半讀，平常在牛排館打工到深夜才回家，昨晚是在下班後騎車回家路上發生車禍，對於肇事鄭男，舅公表示他有來道歉，「但道歉有什麼用？你喝酒就不可以開車啊！」

另外，鄭男因違反公共危險罪當場被逮捕，稍早被上銬帶到殯儀館，接受檢方複訊，全程低頭不發一語。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲阿嬤與阿姨認屍後崩潰不已，離開殯儀館。

▲李男陽光笑顏，如今已成追憶。