19歲高職生半工半讀被撞死！家屬淚吼「殺人犯」　2度追打酒駕男

記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄市三民區同盟三路、九如三路口今(10日)凌晨12時許發生嚴重車禍，36歲鄭姓工地主任酒駕衝撞3輛機車，造成19歲李姓高職生身亡、4人受傷。獨力扶養孫子長大的阿嬤與姑姑們認屍後情緒崩潰，上前追打鄭男喊著「殺人犯」。

▲19歲李姓高職生被酒駕撞死，姑姑2度攻擊肇事鄭姓男子。（圖／記者吳世龍攝，下同）



從小辛苦將愛孫養大，如今卻遭酒駕犯撞死，阿嬤與姑姑們在殯儀館情緒崩潰，癱軟難以行走，而鄭男被帶到殯儀館接受檢方複訊時，原本坐在椅子上的姑姑，按耐不住情緒，立刻站起試圖毆打鄭男，淚吼「一個19歲小孩子撞死掉！你喝什麼酒啊？」

▲原本坐在椅子上的姑姑，見到鄭男立刻站起要揍人。



複訊結束後，鄭男被押回車上，後方姑姑2度追上前，不斷吼著「殺人犯」、「我一個19歲姪子被你殺了！」怒捶鄭男背部，全程鄭男皆沉默不語。

初步了解，工地主任鄭男9日下班後與同事到公園喝酒，結束後載同事回家再返家，途中接連撞上3輛機車，其中19歲李姓高職生也正從牛排店下班，騎車載著19歲顏姓女高職生準備回家，因首當其衝被撞飛，李男當場死亡、顏女頭部受到重擊，目前人仍在加護病房觀察中，尚未脫離險境。

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