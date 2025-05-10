白沙屯格鬥盃！不滿違停併排拿令旗開打　赤膊男遭毆友人曝他傷勢

記者劉人豪／彰化報導



苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜進香之旅傳打架插曲，8日下午經過彰化金馬路時，王姓男子不滿林姓男子發結緣品併排停車，說「人這麼多不要併排」後雙方一言不合互毆，過程路過民眾拍下後PO在社群網站，有疑為林男的友人發文指出，「朋友為了自衛反擊，沒想到他竟然用進香旗攻擊」，並說林男被打後傷勢嚴重，目前還在醫院治療。

有網友在臉書社團「彰化人大小事」分享事發當時2人互毆的影片，一名女網友留言說，被打者的是她朋友，他跟老婆朋友在那裡發點心，原本結束要離開了，王男就忽然拿手上的令旗在那邊叫囂，說為什麼拿東西不能排一排，排二排造成交通大亂，就開始辱罵騎車的人和經過的香燈腳。

▲雙方因為車輛併排問題打架。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原PO提及，朋友也想說好好的進香路上別這樣，哪知道激怒到王男就動手打人了，「朋友為了自衛反擊，沒想到他竟然用進香旗攻擊」、「拿他的令旗打人，最後還拿旗子要悶死當事人」，並說朋友被打後很嚴重，還在醫院治療。毆打事件也讓民眾表示「趕緊報警～相信媽祖不願意這般行為～」、「這樣的品性，有臉見媽祖嗎？」

據了解，當時王男跟林男說，「人這麼多不要併排」，結果雙方一言不合互毆。警方指出，44歲林姓男子將車輛併排於金馬路二段，發結緣品給路過民眾，路過的34歲王姓香客，見林男併排上前好心勸導，林男不聽勸導而爆發口角，雙方進而互毆成傷均暫不提告，全案警方依社維法偵辦。