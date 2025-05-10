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大陸 大陸焦點 特派現場

連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片

▲▼中國大陸跳水小將全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐。（圖／CFP）

▲全紅嬋（左）連三站輸給隊友陳芋汐（中）。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸奧運跳水金牌全紅嬋3日在跳水世界盃總決賽中輸給隊友陳芋汐，拿下亞軍，這也是她連3度輸給陳芋汐，今年尚未拿下任何單人項目的冠軍。有網友發現，全紅嬋刪除、隱藏了抖音帳號上的大量內容，包含與藝人虞書欣的互動，還有跳星奇搖的影片，疑似是為了減少外界干擾，讓自己專注訓練。

▼全紅嬋抖音上的影片只剩62部。（圖／翻攝抖音）

▲▼連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片。（圖／翻攝抖音）

根據陸媒報導，全紅嬋今年的成績遭遇亂流，3日賽後她坦言，自己面臨最大問題就是不夠自律，控制不住自己，而只有通過更刻苦努力的訓練，特別是加強體能和力量訓練，才能夠克服因身體長高、體重增加對技術動作完成度帶來的挑戰。

賽後沒多久，就有人發現全紅嬋清理了抖音帳號，推測她是為了專注訓練。全紅嬋帳號中與明星的互動內容曾引發高度關注，比如，她與虞書欣互送玩偶的影片，點閱率就非常驚人，並受到大量討論。

▼全紅嬋。（圖／CFP）

▲▼中國大陸跳水小將全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐。（圖／CFP）

不過，網友對全紅嬋的過度討論，可能促使全紅嬋個人或團隊進行內容篩選，保留更貼近她運動員身份的作品。

此外，全紅嬋家人先前也遭遇了AI合成聲音帶貨事件，她的父親還為此公開闢謠。刪除抖音上涉及明星的內容，也可能與全紅嬋團隊加強帳號管理、避免商業爭議有關。

全紅嬋還未對此事有直接回應，但她的教練陳若琳曾公開表示，運動員需在公眾關注與專業訓練間保持平衡。

▼陳芋汐。（圖／CFP）

▲▼中國大陸跳水小將全紅嬋大失誤　連兩站輸給搭檔陳芋汐。（圖／CFP）

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