再現雙人水花消失術！　「嬋汐」奧運後首合體…斷崖式奪世界冠軍

記者廖翊慈／綜合報導

2025跳水世界盃決賽2日在北京水立方（國家游泳中心）展開賽程。中國跳水隊雙子星全紅嬋、陳芋汐搭檔出賽女子雙人10公尺跳台，以五跳總分350.88分奪冠，與第2名英國隊差了近48分，同時，這也是繼去年巴黎奧運後，兩人首次合體展現，複製貼上水花消失術。

據《人民日報》報導，全紅嬋、陳芋汐從第一跳開始便以54.60分領先，後續每一跳均保持高分優勢，最後以五跳總分350.88分奪冠，遙遙領先第2名英國組合邦德、托爾森（302.94分）近48分。

▲▼「嬋汐組合」奪2025跳水世界盃雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博／中國新聞網）

比賽中，兩人動作同步性極強，水花控制堪稱完美，再現「雙人水花消失術」，現場觀眾多次為她們的表現歡呼。網友直呼，兩人在賽場上，仍展現出十足的統治力，跳水界的不敗神話。

全紅嬋在世界盃前兩站（墨西哥站、加拿大站）的單人10公尺台項目上，皆因狀態不佳，拿下銀牌，由好搭檔陳芋汐拿下金牌。全紅嬋在日前受訪表示，因連日的賽程及訓練，自己未能好好休息，不斷感到疲憊，未能調整到最佳狀態，「我還是會好好表現自己！」

本次世界盃是全紅嬋職業生涯首次在「水立方」亮相國際賽事。陳芋汐在本屆賽事身兼三項目，「女子單人10公尺跳台、雙人10公尺跳台、混合團體」，有望拿下單屆三冠王。