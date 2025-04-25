「全紅嬋打桌球」贏了！揮出殺球超嗨　網笑翻：樊振東指導過

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋近日與隊友王宗源「切磋球技」，兩人在體育館內對打桌球。過程中，王宗源一度招架不住全紅嬋的進攻，讓全妹揮出一顆「勝利殺球」。贏球後的全紅嬋，開心到原地跳躍，不少網友笑稱，「很明顯，她的東哥（樊振東）有指導過了。」

▲全紅嬋打桌球。（圖／翻攝自微博）

據《西部決策》報導，世界泳聯的官方微博23日上傳一段影片，並寫下標題「跳水運動員的乒乓球大戰」。畫面中，全紅嬋拉著隊友王宗源一起打桌球，兩人的球技雖生澀，但都能接住對方打過來的球。

全紅嬋的球越打越高，速度也較對方快，令王宗源有些招架不住。最後全紅嬋找到機會，揮出一記「殺球」，讓王宗源措手不及。

▲鏡頭下的全紅嬋，興奮到模糊。（圖／翻攝自微博，上同）

贏球後的全妹開心揮舞球拍，還跳到離地。相關影片引起粉絲熱議，「看得出來，全妹練過了」、「還以為是在打羽毛球，哈哈哈哈哈哈」、「夢姐（陳夢）親自指導過，不愧是衛冕冠軍的弟子」、「嬸寶師傅多呀，東哥，夢姐，龍爸」、「想看樊振東十公尺跳台，看能激盪出多少水花」、「現在終於在江湖可稱，天下第一龍哥的嫡傳弟子了」。

全紅嬋先前在參加巴黎奧運期間，因活潑可愛的個性，「圈粉」各隊，其中與桌球隊的樊振東、馬龍、王楚欽、陳夢在奧運期間，經常黏在一起，樊振東更是她最愛的「東哥」，兩人打鬧的影片，經常讓粉絲哄堂大笑。

全紅嬋正參加2025跳水世界盃，決賽將於5月2日至4日在北京舉行，全紅嬋與陳芋汐也將出賽女子單人10公尺跳台項目。所有單人項目將採用全新的淘汰賽制，與過往預賽和決賽分兩個比賽日進行不同，單人項目新賽制比賽共分三個階段，一對一對決、半決賽和決賽，三個階段將連續進行，觀眾將再次欣賞到，水花消失術的對決。