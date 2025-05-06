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從對手變閨蜜！　20歲英國跳水名將親吐：全紅嬋是很美好的人

▲▼全紅嬋英國閨蜜。（圖／翻攝自微博）

▲斯彭多利尼與全紅嬋、陳芋汐的好交情。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

英國20歲跳水名將安德烈婭．斯彭多利尼（Andrea Spendolini）近日受訪時，談論與全紅嬋的友誼。她表示，2人是在2023年跳水世界盃西安站相識，本為對手的兩人，意外在場邊變成好友，現在也會透過微信聯絡。斯彭多利尼更是直呼，「全紅嬋是很美好的人！」

據《北京衛視》報導，斯彭多利尼表示，2人在2023跳水世界盃西安站後，開始變成朋友，逐漸有了交集，「我們會在微信上，互相發訊息，我知道我真的真的很愛她。」

▲兩人多次在場邊互相公主抱、無尾熊抱。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼全紅嬋英國閨蜜。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋英國閨蜜。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋英國閨蜜。（圖／翻攝自微博）

▲兩人多次在場邊互相公主抱、無尾熊抱。（圖／翻攝自微博，上同）

斯彭多利尼也透露，語言隔閡也未阻止2人的友情發展，「雖然我會說一點中文，但還是靠陳芋汐主動在一旁幫我們翻譯。」

斯彭多利尼多次在社交媒體上，以中文標註全紅嬋為「閨蜜」、「我的小妹妹」。 2023年蒙特婁站比賽後，全紅嬋奪冠後，興奮躍至斯彭多利尼身上「無尾熊抱」，成為標誌性互動畫面。

▲賽前，全紅嬋化身「按摩師」為斯潘多利尼揉肩放鬆。（圖／翻攝自微博）

▲賽前，全紅嬋化身「按摩師」為斯彭多利尼揉肩放鬆。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，斯彭多利尼在2022年世界游泳錦標賽混合團體奪得銅牌；2023年世界游泳錦標賽女子雙人10公尺跳台銀牌得主。她曾在東京奧運後，陷入低谷，透過心理疏導與訓練調整，於2024年巴黎奧運重返賽場，並獲得雙人10公尺台銅牌。

作為歐洲跳水界的佼佼者的斯彭多利尼曾表示，她視中國選手為追趕目標，「每次觀賽都忍不住為她們鼓掌。」

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