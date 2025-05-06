全紅嬋世界盃「3度敗給好友陳芋汐」　她賽後坦言：不夠自律

記者廖翊慈／綜合報導

2025跳水世界盃決賽近日在北京水立方舉行。中國跳水雙子星全紅嬋、陳芋汐在女子單人10公尺跳台項目上交鋒。最終，全紅嬋以21.45分之差，不敵冠軍得主陳芋汐，以409.80分收穫亞軍，無緣「全大滿貫」。

▲陳芋汐拿下2025跳水世界盃冠軍，成為世界盃三冠王。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，全紅嬋在墨西哥、加拿大及北京三站世界盃分站賽及總決賽中，均獲女單10公尺跳台銀牌，陳芋汐則包辦三連霸。兩人分差最小僅0.3分（加拿大站），最大達21.45分（北京總決賽），陳芋汐憑藉，更穩定的動作完成度佔優勢。

▲陳芋汐一下場，馬上給全紅嬋一個擁抱。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋在賽後採訪時表示，「肯定每個人（運動員）都避免不了這種問題（發育期）吧，我覺得每個人都一定會有這段經歷的，不可能沒有，肯定避免不了的，陳若琳教練之前已經開導過我很多。」

全紅嬋坦言，「總體下來就兩個字吧，自律吧，就是自己的問題，也沒有很好地去控制自己。」

陳芋汐在賽後採訪表示，「首先非常開心，能跳出這樣的水平，對我來說是非常滿意的，因為賽前的訓練並不是那麼完整，自己也沒預想到，能發揮出這樣的水平，再加上面臨新賽制，對於我來說是一種新的挑戰，當然我也非常願意接受挑戰。」

▲兩人搭檔奪下世界盃女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博，上同）