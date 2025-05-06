　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋世界盃「3度敗給好友陳芋汐」　她賽後坦言：不夠自律

記者廖翊慈／綜合報導

2025跳水世界盃決賽近日在北京水立方舉行。中國跳水雙子星全紅嬋、陳芋汐在女子單人10公尺跳台項目上交鋒。最終，全紅嬋以21.45分之差，不敵冠軍得主陳芋汐，以409.80分收穫亞軍，無緣「全大滿貫」。

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐拿下2025跳水世界盃冠軍，成為世界盃三冠王。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，全紅嬋在墨西哥、加拿大及北京三站世界盃分站賽及總決賽中，均獲女單10公尺跳台銀牌，陳芋汐則包辦三連霸。兩人分差最小僅0.3分（加拿大站），最大達21.45分（北京總決賽），陳芋汐憑藉，更穩定的動作完成度佔優勢。

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐一下場，馬上給全紅嬋一個擁抱。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋在賽後採訪時表示，「肯定每個人（運動員）都避免不了這種問題（發育期）吧，我覺得每個人都一定會有這段經歷的，不可能沒有，肯定避免不了的，陳若琳教練之前已經開導過我很多。」

全紅嬋坦言，「總體下來就兩個字吧，自律吧，就是自己的問題，也沒有很好地去控制自己。」

陳芋汐在賽後採訪表示，「首先非常開心，能跳出這樣的水平，對我來說是非常滿意的，因為賽前的訓練並不是那麼完整，自己也沒預想到，能發揮出這樣的水平，再加上面臨新賽制，對於我來說是一種新的挑戰，當然我也非常願意接受挑戰。」

▲兩人搭檔奪下世界盃女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博／中國新聞網）

▲▼「嬋汐組合」奪世界盃冠軍。（圖／翻攝自微博／中國新聞網）

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲兩人搭檔奪下世界盃女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博，上同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」
1檔ETF爆量強彈溢價逾7%　發行公司示警
萬人追白沙屯媽「湧入南投」空拍影像曝！網震撼：超壯觀
女大生「校內遭客運輾壓」！傷勢嚴重
粉紅超跑進南投！「三媽會」機率高　百通電話湧進芬園寶藏寺
各國央行出手？台幣領漲亞洲貨幣　彭博：川普動搖美元避險地位

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

中國與歐洲議會關係回暖！　陸外交部：雙方同步取消相互交往限制

高關稅＋台幣急升夾殺台商　丁鲲華：出口卡關與母公司損失皆影響

中國製造2025十年　研究：大大縮小中西技術差距

全紅嬋世界盃「3度敗給好友陳芋汐」　她賽後坦言：不夠自律

中美技術標準恐脫鉤？　學者：陸需應對「平行價值鏈」

從對手變閨蜜！　20歲英國跳水名將親吐：全紅嬋是很美好的人

港引進「領導人座駕」紅旗電動Taxi　財政司長將親出席記者會

創紀錄注資穩匯率！　香港金管局花逾605億港元購買美元

陸遊客爬泰山「抄近路走捷徑」　翻護欄滾落差點抄到人生終點

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

中國與歐洲議會關係回暖！　陸外交部：雙方同步取消相互交往限制

高關稅＋台幣急升夾殺台商　丁鲲華：出口卡關與母公司損失皆影響

中國製造2025十年　研究：大大縮小中西技術差距

全紅嬋世界盃「3度敗給好友陳芋汐」　她賽後坦言：不夠自律

中美技術標準恐脫鉤？　學者：陸需應對「平行價值鏈」

從對手變閨蜜！　20歲英國跳水名將親吐：全紅嬋是很美好的人

港引進「領導人座駕」紅旗電動Taxi　財政司長將親出席記者會

創紀錄注資穩匯率！　香港金管局花逾605億港元購買美元

陸遊客爬泰山「抄近路走捷徑」　翻護欄滾落差點抄到人生終點

「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

高雄區農改場開發芭樂葉果茶　健康機能茶飲新選擇

桃園鐵路地下化經費增逾700億　2033年完工通車

關稅可變0？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

藍委爭取台鐵花東優惠票價、加開南迴班次　卓揆交通部皆允諾

不只背房貸！買大樓「還要繳管理費」他嘆成本高　網：吞下去吧

台南2日療癒之旅提案！吃芒果冰、景觀餐廳看夕陽　星空民宿泡湯

ROG「電馭純白新品」發表　《初音未來》聯名搶先亮相

在岸人民幣大漲近600點！　升至去年11月來最高

林立二軍復健賽敲2安打　古久保曝「有望本周歸隊一軍」

#白沙屯媽祖 突 #停駕 金紙店！　老闆娘慌了「什麼都沒準備」

大陸熱門新聞

對手變閨蜜！英國跳水名將：全紅嬋是很美好的人

時隔8個月！小楊哥露面了　網酸：完蛋了

曾涉賭球案再出發！趙心童奪世界斯諾克冠軍 業餘身份連9勝登頂

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

「嬲」登陸網紅奶茶封杯膜惹議 主打「生僻字」遭疑低級擦邊

不是三桶油、茅台！　A股最賺錢公司日賺40億元

陸轎車高速衝撞公車亭致7死1重傷 重大意外頻傳！網喊：終於上熱搜

陸遊客爬泰山「抄近路走捷徑」 翻護欄滾落差點抄到人生終點

27歲正妹當「陪診師」月入42萬元

中國機器人失控暴走！瘋狂揮拳揍工程師

陸醫院供單身女「試管嬰兒」服務 「精哥」外貌學歷任選「還能見面」

創紀錄注資穩匯率！　香港金管局花逾605億港元購買美元

陸論文稱「男性得子宮肌瘤」　網諷：可入圍諾貝爾文學獎

全紅嬋「3度敗陳芋汐」…她賽後親吐原因

更多熱門

相關新聞

對手變閨蜜！英國跳水名將：全紅嬋是很美好的人

對手變閨蜜！英國跳水名將：全紅嬋是很美好的人

奧運後首合體！全紅嬋、陳芋汐斷崖式奪冠

奧運後首合體！全紅嬋、陳芋汐斷崖式奪冠

全紅嬋打桌球贏了！網笑：樊振東指導過

全紅嬋打桌球贏了！網笑：樊振東指導過

他挑戰懸崖跳水　算錯距離重摔岩石上亡

他挑戰懸崖跳水　算錯距離重摔岩石上亡

眼睛亮了！全紅嬋拿到馬龍簽名照超興奮

眼睛亮了！全紅嬋拿到馬龍簽名照超興奮

關鍵字：

跳水中國跳水隊全紅嬋陳芋汐2025世界盃冠軍

讀者迴響

熱門新聞

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

陳修將拒捕、辣椒水攻擊員警！曾逃南部又回彰化　

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

快訊／200年首次！　白沙屯媽祖進南投了

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面