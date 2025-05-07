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全紅嬋長高還增肌3%！　3度未奪金…她坦言：曾經的感覺找不到了

記者廖翊慈／綜合報導

2025跳水世界盃總決賽近日在北京水立方舉行。女子單人10公尺跳台項目最終由，中國19歲跳水名將陳芋汐拿下3面金牌，全紅嬋則拿下3面銀牌。全紅嬋賽後坦言，自己正在經歷與發育期磨合，為此增加訓練量，還增肌了3%，「曾經的感覺找不到了，不夠自律吧。」

▲▼全紅嬋2025跳水世界盃。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋2025跳水世界盃摘銀。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋2025跳水世界盃。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，18歲的全紅嬋在世界盃3站（墨西哥站、加拿大站、北京決賽）女子單人10公尺跳台項目，皆輸給好搭檔陳芋汐，兩人分差最小僅0.3分（加拿大站），最大達21.45分（北京總決賽），陳芋汐憑藉更穩定的動作完成度佔優勢。

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐包辦三面金牌。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋連續3場賽事未奪金，過程中出現明顯失誤，引起陸網、陸媒熱議，是否跟發育顛峰期有關。

公開資料顯示，全紅嬋在2021年東京奧運時，身高143公分，體重38公斤；2024年巴黎奧運時，身高151公分，體重40公斤；2025年5月，她的身高長至158公分，為了增加肌肉量，體重來到46公斤至48公斤左右，體脂下降了1.5%左右。

▲陳芋汐比完賽後，馬上給全紅嬋一個擁抱。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼全紅嬋世界盃3度敗給好友陳芋汐。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐比完賽後，馬上給全紅嬋一個擁抱。（圖／翻攝自微博，上同）

全紅嬋的主教練陳若琳透露，全紅嬋需減重約5公斤來維持競技狀態，體重增長對跳水動作的影響顯著，例如207C動作的完成度，因重心變化和轉速減慢而下降，目前全紅嬋正透過，強化訓練和飲食管理，來應對這項挑戰，訓練量也增加不少。

陳若琳也表示，全紅嬋為適應新身體狀態，將每日訓練時間延長至8小時，重點加強體能、肌力訓練，及動作分解練習，如單日針對207C動作，進行上百次重複訓練，同時也透過增加肌肉量，突破發育期。

▲▼「嬋汐組合」奪世界盃冠軍。（圖／翻攝自微博／中國新聞網）

▲▼「嬋汐組合」奪世界盃女子雙人10公尺跳台冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲▼「嬋汐組合」奪世界盃冠軍。（圖／翻攝自微博／中國新聞網）

全紅嬋在賽後採訪時表示，「肯定每個人（運動員）都避免不了這種問題（發育期）吧，我覺得每個人都一定會有這段經歷的，不可能沒有，肯定避免不了的，陳若琳教練之前已經開導過我很多。」

全紅嬋坦言，「總體下來就兩個字吧，自律吧，就是自己的問題，也沒有很好地去控制自己。」她也強調，對於如何面對身體變化，自己只能更努力訓練。

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