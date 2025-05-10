快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署上午9時10分針對17縣市發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今（10日）桃園縣、新竹縣、嘉義縣地區有局部大雨或豪雨發生的機率，西半部及東北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及低窪地區慎防積水。

豪雨特報

影響時間：10日上午至10日晚上

＊豪雨：桃園市、新竹縣、嘉義縣

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署9時03分以及9時15分針對7縣市發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：豐原區、東勢區、大甲區、后里區、石岡區、外埔區

嘉義市：西區

嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉

台南市：白河區、後壁區



資料來源：氣象署