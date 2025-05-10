美中貿易談判倒數　白宮：不會單向調降對中關稅

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美中貿易戰持續升溫之際，雙方官員預計在本週末於瑞士展開高層貿易會談。美國總統川普今天在社群媒體上拋出調降對中國關稅至80%的構想，然而白宮強調，美方不會單方面讓步，要求中方必須有所回應。

川普今早於社群平台表示，「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特來決定。」此言引發外界關注。白宮發言人李威特下午在記者會中回應，強調川普的立場未曾改變。她表示，「美國不會單方面調降關稅，我們需要看到中國做出讓步。」李威特進一步指出，美國財政部長貝森特將親自與中方官員會面，目的是推動相關討論。

針對川普提出的80%關稅構想，李威特表示，「這週末的談判結果將是關鍵，我們會觀察情勢發展。」她預告，談判結束後，財政部長或川普本人可能會直接對外說明結果。

此外，李威特透露，川普對財務部長貝森特十分信任，並保持緊密聯繫。她也再度強調川普的看法，即「中國需要美國市場，也需要美國消費者」。

自川普上任以來，美國對外關稅政策頻繁調整，並與多國展開貿易談判。川普昨日宣布與英國達成首份貿易協議，但大多數英國商品仍需面臨美國的10%基準關稅。李威特指出，這項基準關稅不僅適用於英國，也適用於所有與美國進行貿易談判的國家。

回顧川普的關稅政策，今年4月初，他宣布對部分國家徵收11%至50%的對等關稅，同時實施全球性10%的進口貨品基準關稅。然而，川普隨後決定暫緩對等關稅90天，僅維持10%的基準稅率。唯獨針對中國，川普加碼關稅，導致美中貿易戰持續升級。

目前，美國對許多中國進口商品徵收高達145%的關稅，部分商品稅率甚至累積至245%。中國則對美國商品課徵125%的報復性關稅，雙方關稅戰呈現螺旋升級狀態。瑞士會談是否能為局勢降溫，外界拭目以待。