美中貿易談判前觀望！美股互有漲跌　台積電ADR漲0.74％

▲美股今天互有漲跌。（圖／路透）
記者葉國吏／綜合報導
美中貿易談判即將舉行，市場觀望氣氛重，美股今天互有漲跌。台積電ADR漲0.74％、收176.52美元；輝達（NVDA）跌0.61％、收116.65美元。
道瓊工業指數終場下跌119.07點，或0.29%，收在41249.38點。
標準普爾500指數下跌4.03點，或0.07%，收在5659.91點。
那斯達克指數上漲0.78點，收在17928.92點。
費城半導體指數上漲36.060點，或0.81%，收在4466.500點。
▲美股今天互有漲跌。（圖／路透）
記者葉國吏／綜合報導
美中貿易談判即將舉行，市場觀望氣氛重，美股今天互有漲跌。台積電ADR漲0.74％、收176.52美元；輝達（NVDA）跌0.61％、收116.65美元。
道瓊工業指數終場下跌119.07點，或0.29%，收在41249.38點。
標準普爾500指數下跌4.03點，或0.07%，收在5659.91點。
那斯達克指數上漲0.78點，收在17928.92點。
費城半導體指數上漲36.060點，或0.81%，收在4466.500點。
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