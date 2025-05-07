川普關稅政策搖擺！美股收黑近400點　台積電ADR跌2.36％

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

聯準會利率決議公布前夕，市場避險情緒升溫，加上美國總統川普針對關稅的談話未能緩解投資人疑慮，美股主要指數週二（6日）全面收黑，道瓊指數單日重挫近400點，台積電ADR下跌近3%，資金湧入債券市場，推升債券價格。

道瓊工業指數下跌389.83點，收40,829.00點，跌幅0.95％。

那斯達克指數下跌154.58點，收17,689.66點，跌幅0.87％。

標普500指數下跌43.47點，收5,606.91點，跌幅0.77％。

費城半導體指數下跌44.98點，收4,311.20點，跌幅1.03％。

個股方面，台積電ADR下跌4.16美元，收172.24美元，跌幅2.36％；特斯拉下跌4.91美元，收275.35美元，跌幅1.75％；輝達下跌0.28美元，收113.54美元，跌幅0.25％。

川普表示，中國有意與美國談判以終結當前的貿易戰局面，但他並未表現積極解決衝突的迫切性，僅表示美中將在適當時機會面。此外，川普在中東行前說將宣布「空前重大」的消息，一度讓投資人對貿易談判有重大據點抱持樂觀態度，但川普之後補充說「不一定」與貿易（協議）有關，市場樂觀情緒迅速消退，甚至轉向避險操作。