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反對多放5天假　綠委郭昱晴收抱怨：勞工憂假放多了被AI取代

▲立委郭昱晴質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委郭昱晴表示，有勞工說出擔憂，害怕假放多了，會被AI取代。（資料照／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

立院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假4＋1日，引起民眾討論。對此，民進黨立委郭昱晴今於臉書發文，針對近日新增放假日引發的討論表達看法，強調「紀念不等於放假，放假也不一定要綁紀念日」，也有勞工擔憂，假放得愈多、被AI取代的速度愈快，呼籲政府在立法前應廣納民意、審慎評估，而非倉促定案。

郭昱晴指出，紀念日是用來回顧歷史、反思過去、感念有貢獻的人事物，例如行憲紀念日或台灣光復節，但這類日子不必然需要放假。而放假本身的意義，是讓大家休息、與家人團聚，像春節就是傳統而具意義的節日假期。因此，兩者不能劃上等號。

她強調，社會上對於放假的需求與期待十分多元，有人盼宗教節日能納入假期、有人主張原住民族或客家節日應被正視，也有人認為軍人節、教師節應列為法定假日。正因為聲音多元，更應進一步傾聽、討論，透過共識來決定是否調整，而非貿然立法。

郭昱晴也提到，某放假案三讀通過後，她立刻收到來自家長與雙薪家庭的反彈聲音。她引述地方媽媽表示，五一勞動節原本是孩子上學、夫妻稍作喘息的「小確幸時光」，擔心未來假期過多反讓生活更為困擾。甚至有勞工憂心「假越多、被AI取代的速度越快」，資方也對產業營運表達憂慮。郭昱晴呼籲，假期政策應回歸彈性、理性討論，才能真正讓全民受惠。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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