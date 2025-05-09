新增國定假日獨厚耶誕？　釋昭慧批：政治掛羊頭賣狗肉

▲釋昭慧法師於臉書開砲，認為行憲紀念日（實為耶誕節）12月25日放假，卻忽略佛誕節。（圖／翻攝自釋昭慧臉書）

圖文／鏡週刊

立法院今（9日）表決通過《紀念日及節日實施條例》修正案，三讀完成。新法規定，5月1日勞動節改為全國放假，並新增4個國定假日，分別是小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，以及12月25日行憲紀念日。未來春節假期也將確保至少7天連休，最多可達10天。

此次修法由國民黨整合版本提出，經立法院通過後，將自總統公布日起施行，因此最快今年下半年起，民眾可望享有新增的國定假期。

不過放不放假卻有不同聲音，釋昭慧法師今於臉書開砲，認為行憲紀念日（耶誕節）12月25日放假，卻忽略佛誕節，這種掛羊頭賣狗肉的做法，令人痛心！呼籲佛教界必須團結起來，為佛教徒爭取應有的尊重，要求佛誕節也列為國定假日！否則，將再度發起「佛誕放假運動」，讓社會看清那些只顧討好特定族群、獨厚耶誕的政黨！

釋昭慧法師接著在留言區表示，他個人並不反對耶誕放假，但政治人物應該光明正大地承認是為耶誕節放假，而不是打著行憲紀念日的名義遮掩實情。更重要的是，必須秉持公平、公正的原則，正視佛教界早在1999年即曾轟動社會、震撼宗教界提出的「佛誕放假運動」訴求。

▲釋昭慧法師於臉書開砲，認為行憲紀念日（實為耶誕節）12月25日放假，卻忽略佛誕節。（圖／翻攝自釋昭慧臉書）



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