綠委林宜瑾轟「5天假是糖衣毒藥」：光復節是再被殖民殺戮掃蕩

▲民進黨立委林宜瑾（右）。（圖／翻攝林宜瑾臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4日，並將5月1日勞動節則改為全國統一放假。對此，民進黨立委林宜瑾痛批，「國民黨主導的《紀念日及節日實施條例》就是一份糖衣毒藥」。

民進黨立委林宜瑾於5月9日在臉書發文，針對國民黨與民眾黨主導的《紀念日及節日實施條例》提出批評，直指其立法過程草率且充斥暴力表決手段，「利用我們共同支持增加勞工放假日的初心，包裝他們為了避免被罷免，不惜草率立法、及時討好選民的粗暴手段」。

她表示，藍白兩黨為討好選民，趕著三讀通過法案，卻在委員會中未充分討論，甚至臨時修正法案內容，導致院會表決前立委仍不清楚具體版本，令立法品質備受質疑。

林宜瑾提及，法案中的台灣光復日放假最令人作嘔，「搞清楚狀況好嗎！你們眼裡的光復，是我們台灣人再度被殖民、再一次受殺戮與掃蕩。到了2025年還在透過立法戳刺歷史傷痕，實在噁心！惡劣至極！」

林宜瑾說，大家都喜歡放假，因此立委隨便挑幾個日子讓大家放假，但這就是國人對立院的期待嗎？修法放假簡單，難的是立法者該討論該怎麼放，放那些假才是對台灣這個國家有意義？又要如何從根本改善勞資關係、勞動文化等，「這些困難的問題，才是必須在立法院被好好探究的」。

此外，林宜瑾表示，雖然她支持全國勞動節放假，但反對藍白粗糙的立法手段，「他們這樣惡搞，讓好好的放假日，也變成台灣的得不償失」。