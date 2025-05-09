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比爾蓋茲抨擊馬斯克1舉動「正在殺死全球最貧困的孩子」

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟創辦人比爾蓋茲轟馬斯克1舉動「正在殺死全球最貧困的孩子」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）8日宣布，計畫在未來20年透過自家的慈善基金會捐出99％財產、大約2000億美元（約新台幣6兆元），用於拯救生命、減少全球貧困等問題，同時他也指責全球首富馬斯克（Elon Musk）削減美國對外援助，痛斥馬斯克「世界首富正在殺死全球最貧困的孩子」。

比爾蓋茲2000年成立「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation），他希望能用自己的財富造福全球人民、根除困擾人類的疾病，原計畫基金會在他死後仍會持續運作20年，沒想到他8日突然拋出震撼彈，表示將在20年內透過基金會捐出約2000億美元。

比爾蓋茲透露，這些資金用於全球健康問題，包含根除小兒麻痺、治癒愛滋病毒、疾病疫苗開發等，結束婦女和兒童可預防的死亡及減少全球貧困，他說，「等我死後，人們會對我有很多評價，但我決心不讓『他死時仍是富豪』成為評價之一」。

比爾蓋茲宣布這項消息之際，也同步抨擊世界首富馬斯克，他指責馬斯克領導的美國政府效率部（DOGE）大砍美國援助海外的國際開發總署（USAID）預算，導致全球公共衛生資源急凍，更直言「世界首富正在殺死全球最貧困的孩子，這畫面並不好看」。

比爾蓋茲近日接受《路透社》訪問時就曾說，國際開發署（USAID）2023年的預算在440億美元（約新台幣1.3兆元），這些預算原本被用於治療疾病與防止飢荒，資金中斷將造成資源匱乏，導致數十年來降低死亡率的進展，在未來幾年內出現逆轉，屆時死亡數恐會首度攀升。

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