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道交條例修法三讀！偽造車牌最重罰7.2萬　增3態樣可沒入車輛

▲▼立法院院會 紀念日及節日實施條例草案 三讀 還假於民 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（9日）三讀修正《道路交通管理處罰條例》第12條條文，若使用偽造、變造車牌，加重處罰汽車所有人最高7.2萬罰緩，若是偽變造他人車牌、肇事致人傷亡、偽造累犯，則可直接沒入車輛並銷毀。

鑒於使用偽造車牌行駛違規案件增加，立法院今三讀修正《道路交通管理處罰條例》第12條條文，條文明定，提高拼裝車未經核准領用牌照行駛，使用吊銷、註銷的車牌，以及車牌借他車使用或使用他車車牌的罰鍰，可處汽車所有人的罰鍰，從現行3600元以上1.8萬元以下。三讀修正後，提升至3600元以上3.6萬元以下罰緩，並當場移置保管車輛。

而未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行使、已領牌未懸掛或不依指定位置懸掛車牌、牌照經吊銷仍行駛、報廢登記車輛行駛等行為，將直接對汽車所有人處最高額的罰鍰3.6萬元，並當場移置保管車輛。其中，使用偽造、變造及矇領車牌，將處汽車所有人最高額再加倍罰鍰7.2萬元，並當場移置保管車輛。

三讀條文也明定，若偽造變造他車車牌將可直接沒入車輛，而其他偽造、變造及矇領車牌有肇事致人傷亡，或是10年內第2次違反規定，也可沒入車輛。另外，為嚇阻妃汽車所有者的駕駛人駕駛未領用有效車牌車輛，而衍生後續道路違規、治安犯罪等行為，修法加入併罰概念，若駕駛人明知車牌有問題仍行駛上陸，則處罰鍰3.6萬元。

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