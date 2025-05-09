阿里巴巴CEO：將以「飽和式投入」打法　聚焦幾大核心戰役

▲阿里巴巴集團CEO吳泳銘。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團CEO吳泳銘9日表示，集團將以「飽和式投入」的打法，聚焦於幾大核心戰役，「我們不能沈迷於過去的成功，要丟掉路徑依賴，打破組織慣性，超越內部視角。」

吳泳銘在阿里內網論壇發文提到，此刻，全球技術浪潮帶來的全新時代正在開啓，阿里巴巴必須放下過去的成績，回到創業初心，以創業者的心態，開啓一段全新征程，「AI科技革命將給人類社會帶來深遠複雜的改變，風險與機遇並存。阿里積累的技術、人才和資源，是面向新時代的優勢，但AI跨代際的創新也會瞬間將以往的優勢變為劣勢甚至桎梏。」

吳泳銘指出，「我們必須抱著從零開始的心態，像創業公司一樣思考，從中創造機遇，否則我們面臨的只會是風險。」

▼阿里巴巴。（圖／達志影像／美聯社）

吳泳銘說，接下來集團將以飽和式投入的打法，聚焦於幾大核心戰役，「這幾個關鍵戰役將由多個業務方參與，發揮各自優勢和長項。會選擇長期和全局的價值而非短期局部價值，以全局價值最優來制定集團各業務的協同策略。」

復刻阿里創業起點的「湖畔小屋」本周在阿里巴巴杭州全球總部亮相，吳泳銘表示，「它代表阿里巴巴永不止息的創業精神、永遠對創新的追求。選擇現在將它搬進全球總部，不是為了懷舊，而是要提醒我們所有人，今天阿里依然在創業。」

吳泳銘強調，走向新時代的過程中，必須有勇氣改變自己，適應變化，「突破自己」這個說法不新鮮，但是非常難，會是一場艱難的蛻變，「我們不能沈迷於過去的成功，要丟掉路徑依賴，打破組織慣性，超越內部視角。」

吳泳銘說，阿里歷史上顛覆性的創新，恰恰都是打破常規，選擇了艱難且少有人走的路。同時，AI技術革命，也讓阿里多樣化的產品和服務有機會產生更大協同效應，具備創造全新用戶體驗和價值的機會。如何運用AI技術重塑組織運作方式和提升效率也尤為重要，「我們會在工具支持、組織保障、考核機制上全力保障，讓改變不僅落於口頭。」

吳泳銘還說，阿里的基因沒有「守成」，只有「創造」，阿里人，回歸初心，重新創業。