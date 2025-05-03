點名阿里巴巴！金融時報：美議員要求SEC將25家中企下市

▲阿里巴巴等25家中國企業被美國議員點名，要求SEC將他們下市。（圖／視覺中國）

記者葉睿涵／編譯

《金融時報》指出，2名美國共和黨議員近日致信美國證券交易委員會（SEC），指控阿里巴巴等25家中國企業協助中國共產黨推進戰略目標，並對美國投資者構成風險，要求SEC將相關企業自美國證交所下市。此舉引發外界對中企被迫退市的憂慮，北京方面也表示正評估重啟關稅談判的可能性。

據路透社報導，眾議院中國委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）與參議院老齡化特別委員會主席史考特（Rick Scott）聯名致函SEC主席艾特金斯（Paul Atkins），指控25家中國企業在受益於美國投資的同時，協助中國推進軍事現代化並侵犯人權；呼籲SEC行使《追究外國公司責任法》賦予的權力，暫停這些公司股票交易並強制退市。

遭點名的中國企業除了阿里巴巴外，還包括了中國網路搜尋引擎巨擘百度、電商巨頭京東，以及熱門社群平台微博等。議員在信中警告，即使這些公司表面看似商業化，實際上仍被中共用來實現「惡毒的國家目的」。他們主張，SEC應即刻採取行動，以保護美國投資者免受風險。

目前，SEC及被點名公司尚未對報導作出回應，中共專責委員會與美國參議院委員會也未對此置評。截至目前，中國有超過100家企業在美國掛牌，合計市值約1兆美元。這2名議員引發的退市威脅讓投資者對中國企業的前景產生疑慮。此外，中美貿易戰的緊張局勢才剛有緩和跡象。北京當局5月2日表示，當局正在評估川普總統提出的關稅談判建議。