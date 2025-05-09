快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

▲「紀念日及節日實施條例」通過後放假日一覽表。（圖／記者郭運興製表）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（9日）三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4日，包含：9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜，另外，5月1日勞動節則改為全國統一放假。另外，修法也明定，原住民族歲時祭儀：由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。

「紀念日及節日實施條例」三讀條文明定，主管機關為內政部，紀念日之名稱及日期如下：一、中華民國開國紀念日：1月1日。二、和平紀念日：2月28日。三、國父逝世紀念日：3月12日。四、反侵略日：3月14日。五、民族平等紀念日：3月21日。六、革命先烈紀念日：3月29日。七、言論自由日：4月7日。八、原住民族抵抗日：6月26日。九、解嚴紀念日：7月15日。

十、原住民族日：8月1日。十一、終戰紀念日：8月15日。十二、八二三紀念日：8月23日。十三、國家防災日：9月21日。十四、孔子誕辰紀念日：9月28日。十五、國慶日：10月10日。十六、臺灣聯合國日：10月24日。十七、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：10月25日。十八、國父誕辰紀念日：11月12日。十九、行憲紀念日：12月25日。二十、全國客家日：12月28日。

三讀條文第四條明定，下列紀念日均放假一日，其餘均不放假：一、中華民國開國紀念日。二、和平紀念日。三、孔子誕辰紀念日。四、國慶日。五、臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日。六、行憲紀念日。

第五條 節日之名稱及日期如下：一、民俗節日：(一)春節：農曆1月1日。(二)元宵節：農曆1月15日。(三)清明節：定於清明日。(四)端午節：農曆5月5日。(五)中元節：農曆7月15日。(六)中秋節：農曆8月15日。(七)重陽節：農曆9月9日。(八)除夕：農曆12月之末日。(九)原住民族歲時祭儀：各該原住民族放假日期，由原住民族委員會參酌各該原住民族習俗及徵詢各該原住民族部落意見後公告，並刊登政府公報。

二、道教節：農曆1月1日。三、消防節：1月19日。四、農民節：定於立春日。五、婦女節：3月8日。六、植樹節：3月12日。七、青年節：3月29日。八、國際醫師節：3月30日。九、兒童節：4月4日。十、佛陀誕辰日：農曆4月8日。十一、勞動節：5月1日。十二、國際護理師節：5月12日。十三、母親節：5月第二個星期日。十四、環境日：6月5日。

十五、國家海洋日：6月8日。十六、警察節：6月15日。十七、漁民節：7月1日。十八、父親節：8月8日。十九、祖父母節：8月第四個星期日。二十、軍人節：9月3日。二十一、國民體育日：9月9日。二十二、教師節：9月28日。二十三、海巡節：11月8日。二十四、中華文化復興節：11月12日。二十五、身心障礙者日：12月3日。二十六、人權日：12月10日。二十七、移民日：12月18日。二十八、其他由中央目的事業主管機關核定之日。

三讀條文第六條明定，除夕及春節：自農曆十二月末日之前一日至翌年一月三日，放假五日。二、兒童節、清明節、勞動節、端午節、教師節及中秋節：均放假一日。三、原住民族歲時祭儀：由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。四、消防節及警察節：依主管機關規定放假。五、軍人節：依國防部規定放假。六、海巡節：依海洋委員會規定放假。兒童節與清明節同一日時，於前一日放假。但逢星期四時，於後一日放假。第一項以外之節日，均不放假。

國民黨立委牛煦庭表示，這次還假於民法案是國民黨團定調民生優先法案，將國定假日還給勞工，8年來台灣經濟確實有成長，但是仰賴勞工血汗，政府虧欠勞工應有休息時間，政府聲稱台灣經濟最好，卻沒有增加假日、減少工時，且增加假日促進國內經濟，對勞工只贏不輸，也展現國民黨堅持推動民生議題。

綠委蘇巧慧表示，從一個國家律定的紀念日和假日看出國家歷史脈絡跟價值，但節日跟紀念日是非常主觀認定，隨著時間推演可能改變，取決於多數人共同感情，絕對需要更多討論跟共識，內政委員會討論過程中，曾經有更多聲音，可惜的是今天仍打算用強行方式通過修法，在場在野黨立委能說出今天的版本修了什麼節日、背後意義和整體論述嗎？

蘇巧慧直言，剛剛有民眾黨委員說，協商過程中條文版本有沒有納入，並不清楚，今天要表決的版本是什麼，在座多數委員都不清楚，有些委員把紀念日當成縮短工時的KPI，但也要對紀念日意義共同負責，不是為了縮短工時就隨便挑幾個日子，共同決定如果變菜市場喊價，討論品質非常低落，不贊成今天的倉促決定。