浯島迎城隍！慶賀團600人齊聚　金門後浦小鎮熱鬧滾滾

▲ 為慶祝金門浯島城隍遷治345週年， 「慶賀繞境團」8日下午為城隍爺出巡暖身 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，金門天震堂、金門縣民俗運動體育會及金門縣民俗技藝推廣協會攜手，於今(8)日下午籌組「慶賀遶境團」，為城隍爺出巡暖身，近600人共襄盛舉，讓後浦小鎮沉浸在鑼鼓喧天，宛如嘉年華般的歡樂氣氛，天震堂此次也特別邀請香港弘德龍獅體育會、台灣三峽漢武舘官將首、台灣培德體育會跨海交流。

天震堂堂主、民俗運動體育委員會主委許績才表示，城隍信仰是金門很重要的傳統信仰，不僅被文化部列為國家重要民俗活動，更是地區重要的無形文化資產，他本身投入醒獅教學，多年來不斷思考如何讓傳統民俗、宗教文化，能在時代變遷的洪流下得以保存、延續並傳承。自去年自發號召群眾為城隍爺致意，熱烈響應讓他更堅定要讓「慶賀團」活動延續下去。

浯島迎城隍為金門最具規模宗教盛事，每年農曆4月12迎城隍，金城四境必定擠滿虔誠的信眾，手持清香跟隨遶境隊伍，家家戶戶設案迎神。延續前兩年的成功經驗，天震堂今年再度籌組「城隍慶賀團」，吸引各界熱情參與，多達600人來為城隍爺祝賀。

天震堂表示，今年有許多團體及學校社團熱情參與，包括金鼎國小扯鈴隊、金門農工職校民俗才藝社、香港弘德龍獅體育會、台灣三峽漢武舘、台灣培德體育會等團體一起加入慶賀團隊伍中，使慶賀隊伍增添光彩。此外，天震堂為延續金門傳統人力肩扛蜈蚣座的藝陣，特別向鎮公所借用蜈蚣座及人力三輪車，讓孩童親身體驗這項珍貴文化。

繞境路線自北鎮廟出發，途經昭德宮、東門代天府、南門天后宮、西門外武廟，最後回到北鎮廟駐駕。許績才特別感謝此次參與的政商人士及在地企業贊助支持，讓活動得以順利圓滿。