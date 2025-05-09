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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳檢調今搜索國民黨中央　許宇甄喊不畏懼：要搜要有明確司法證據

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

檢調近期偵查罷免立委死亡連署案，陸續搜查多個國民黨地方黨部，更傳出檢調今（9日）將搜索中央黨部。國民黨組發會主委許宇甄表示，搜索最大在野黨的黨中央司法要有證據，絕對不能隨意亂搜索；被問到是否會害怕，許說，「我本身來說很多臆測，但沒有做的就沒有做，我無所畏懼」。

檢調在3月20日對國民黨台南市黨部發動第一波搜索，到昨天起訴，只用了49天，對於檢方火速偵結起訴，許宇甄表示，林右昌日前有對外說明過，國民黨是組織犯罪，李進勇也不諱言的說是組織犯罪，現在檢方、司法院大動作在49天簽結，可以看出一套劇本都寫好如何辦理國民黨，現在就是辦藍不辦綠，各項民調也有顯示，民眾對司法、對於民進黨政府都是不信任，他們無所不用其極的方式壓迫在野黨，國民黨一定會努力應戰。

針對組發會是否沙盤推演？許宇甄說，最近各位都看到，組發會有直播間，就是要讓大家知道組發會就是坦蕩蕩，平常的所作所為就是開大門走大路，絕對不畏懼。而檢調若要搜索黨中央要有明確司法證據，不是想搜索就搜索，搜索最大在野黨的黨中央要有證據，絕對不能隨意亂搜索。

被問到會害怕嗎？許宇甄直言，「我本身來說很多臆測，但沒有做的就沒有做，我無所畏懼」。
 

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