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大巨蛋「類地震」影響里民　北市府允諾：要求遠雄9月提報告

▲▼台北大巨蛋,遠雄大巨蛋,松菸,松山文創園區。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者邱顯燁攝）

記者袁茵／台北報導

歌后張惠妹去年在台北大巨蛋舉辦演唱會，遭周遭里長抗議震動影響居民安寧，並於今（8日）在與台北市長蔣萬安的里長座談時提出，而蔣萬安則表示，已要求遠雄未來要落實場館周邊震動監測。民進黨台北市議員張文潔也要求，未來在大型群聚審查及營運績效評估時，要納入震動議題討論，而體育局長游竹萍允諾會處理。

蔣萬安8日上午與信義區里長座談，會中新仁里長吳建德、西村里長馬念慈、正和里長董玲娥、中興里長趙惠美及興隆里長吉娃斯‧吉果聯合提案，反映大巨蛋演唱會造成鄰房震動搖晃，妨礙社區居民生活安寧及影響老屋結構。蔣萬安於會中表示，一定會嚴格要求遠雄做好跟地方溝通，並降低影響，規劃各項活動時要敦親睦鄰。

蔣萬安提及，已有發函要求針對跳動情形的演出進行場館周邊震動監測，且所有過程都會納入每年營運績效評估考核中，由外部專家學者評鑑。

而台北市議會8日下午進行教育部門質詢，民進黨台北市議員張文潔質疑，現場許多里長提出大巨蛋演唱會造成鄰房震動搖晃，妨礙社區居民生活安寧及影響老屋結構提案，而游竹萍在現場說會針對震動向遠雄溝通，究竟跟遠雄溝通什麼事且何時有溝通？游竹萍稱，自己上任後有隨時和遠雄保持電話聯絡，每週至少一次。

游竹萍指出，張惠妹演唱會後有辦2次演唱會，一個是韓星太妍，另一個是男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli），經過與遠雄確認，2場演唱會都沒有震動，且也提醒遠雄要做好演唱會實名制；另里民也有向里長建議，或許假日可以早一點舉辦演唱會，例如傍晚5時至晚上8時，因為假日吃飯時間比較晚，倘若結束時間較早，可以使商圈活絡創造共贏，北市府也會向遠雄提出建議。

張文潔再問，今年幾場演唱會性質比較抒情，所以看似沒有震動情況，且目前震動監測點只要在光復國小、松山高中、光復南路90號，沒有影響最嚴重的忠孝東路4段553巷跟559巷，未來會不會有？游竹萍回應，這部分會持續了解，且對於里辦認為有疑慮的活動，會在送件審查提醒相關單位。

游竹萍提及，會要求遠雄於9月營運績效審查時，提出這段時間有關震動監測報告，一併提供給委員會審查，裡面包括配合度、環境維護等。張文潔強調，自己的訴求是未來大型群聚審查及營運績效評估時，應該要納入震動議題討論。而游竹萍允諾「我們會來處理」。

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