涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

▲涉嫌偽造罷免立委連署的賴苡任(左起)、李孝亮二度以被告身分到北檢應訊。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶遭連署罷免案，懷疑國民黨青年軍與罷免案領銜人涉嫌偽造亡者聯署，根據涉案人員供述，相關名單資料是由台北市黨部人員提供，檢察官已依偽造文書罪嫌將市黨部主委黃呂錦茹聲押禁見獲准，為釐清罷團取得連署名冊的流程，7日下午傳喚先前被諭令交保的賴苡任、李孝亮出庭應訊。

賴苡任和李孝亮在出庭前，不約而同在臉書預言偵訊可能結果，賴苡任貼出ChatGPT的回答，「看起來是例行性詢問，但其實是在鋪梗」、「之後就會突襲中央廚房，再衝一位高階廚師的家」、「社群留言自然發酵，開始出現『是你透露的』、『你是抓耙仔』」。李孝亮則預言他們2人有20%機率被收押；70%機率都被放走以形塑爪耙仔；90%選一個押，讓出來的那個人背黨中央被搜索的鍋。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案，檢調4月14日發動首波行動後，諭令青年軍劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡30萬元交保，另名青年軍陳冠安則交保20萬元，均限制出境出海。

專案小組發現，部分遭偽造冒名的死亡連署書，有明顯同筆跡抄錄的情形，且首波到案人員供述直指，相關名冊來自黨部人員，檢調因此在17日搜索國民黨台北市黨部，並將主委黃呂錦茹等黨工列為第2波調查對象，黃呂錦茹與書記長初文卿、總幹事姚富文先後遭法院裁定羈押禁見。