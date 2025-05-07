　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

▲賴苡任、李孝亮。。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌偽造罷免立委連署的賴苡任(左起)、李孝亮二度以被告身分到北檢應訊。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶遭連署罷免案，懷疑國民黨青年軍與罷免案領銜人涉嫌偽造亡者聯署，根據涉案人員供述，相關名單資料是由台北市黨部人員提供，檢察官已依偽造文書罪嫌將市黨部主委黃呂錦茹聲押禁見獲准，為釐清罷團取得連署名冊的流程，7日下午傳喚先前被諭令交保的賴苡任、李孝亮出庭應訊。

賴苡任和李孝亮在出庭前，不約而同在臉書預言偵訊可能結果，賴苡任貼出ChatGPT的回答，「看起來是例行性詢問，但其實是在鋪梗」、「之後就會突襲中央廚房，再衝一位高階廚師的家」、「社群留言自然發酵，開始出現『是你透露的』、『你是抓耙仔』」。李孝亮則預言他們2人有20%機率被收押；70%機率都被放走以形塑爪耙仔；90%選一個押，讓出來的那個人背黨中央被搜索的鍋。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案，檢調4月14日發動首波行動後，諭令青年軍劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡30萬元交保，另名青年軍陳冠安則交保20萬元，均限制出境出海。

專案小組發現，部分遭偽造冒名的死亡連署書，有明顯同筆跡抄錄的情形，且首波到案人員供述直指，相關名冊來自黨部人員，檢調因此在17日搜索國民黨台北市黨部，並將主委黃呂錦茹等黨工列為第2波調查對象，黃呂錦茹與書記長初文卿、總幹事姚富文先後遭法院裁定羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

貼膜店業者暗槓客人勞力士賣17萬　上網買仿冒品矇騙遭識破

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

貼膜店業者暗槓客人勞力士賣17萬　上網買仿冒品矇騙遭識破

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

王正棠昨脖子不適提前退場　王念好、賴智垣將隨一軍出征花蓮

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

台北君品早餐延長到中午「可無限次進出」　吃得到牛肉湯、公正包

#邱軍 撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

台中詐團18男2女想偷渡　躲漁船3坪密艙險悶死

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

更多熱門

相關新聞

曝30藍委確定進三階投票　曹興誠示警「藍營、中共將聯合反擊大罷免」　

曝30藍委確定進三階投票　曹興誠示警「藍營、中共將聯合反擊大罷免」　

大罷免烽火連天，已多位藍委罷免案達標二階門檻送件。對此，聯電創辦人曹興誠今（7日）表示，30名藍委確定被丟進三階投票，超過百萬人參加連署，這是前所未料的大成功，進入三階，國民黨當然會跟中共聯合，以紅衛兵鬥爭手法，反擊罷免，不過沒有正當性的賤民，絕對不是公民的敵手，這次公民力量發揮，已經讓台灣堅不可摧，不僅可驅逐投共賣台內奸，還可以喚醒中國人裂解中共，奪回被中共掠奪的主權。

南韓央行稱美施壓匯率？　日否認、綠指台美談判未觸及匯率

南韓央行稱美施壓匯率？　日否認、綠指台美談判未觸及匯率

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

朱立倫稱「北市5藍委很安全」　戴錫欽曝民調實情：一點都不安全

藍白砍台電千億撥補　綠：在野存心漲電價讓中小企業雪上加霜

藍白砍台電千億撥補　綠：在野存心漲電價讓中小企業雪上加霜

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會

嘉檢檢察長率隊召開罷免查賄座談會

關鍵字：

罷免國民黨台北市賴苡任李孝亮爪耙仔

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面