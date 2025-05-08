　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

總經費逾2.6億！水碓南橋重生　打通古坑交通大動脈今通車

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建完工，今正式通車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建完工，今正式通車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建，經771天於4月18日呈報竣工，雲林縣長張麗善今（8）日率交通工務局汪令堯局長及工程團隊，偕同交通部公路局雲嘉南分局吳耀勝主任工程司、經濟部水利署第五河川分署吳明華分署長，辦理竣工通車典禮，焚香謝土、揭牌，並攜手地方耆老走過新橋，正式宣佈竣工通車。

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建完工，今正式通車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水碓南橋拓寬完成正式通車 張縣長攜手地方耆老走過新橋。（圖／記者游瓊華翻攝）

水碓南橋橫跨石牛溪，位於縣道154乙線，為古坑鄉通往各地區重要之聯外樞紐，是水碓、荷苞、新庄、棋盤等村往來斗六必經橋梁。經地方建議改善，縣政府分向交通部公路局及經濟部第五河川分署爭取經費1億8660萬4000元，加上地方配合款2290萬4000元，並考量物價，再另投入5078萬7803元，合計2億6029萬5803元，感謝中央地方齊力配合，使水碓南橋順利通車。

雲林縣交通工務局汪令堯局長指出，改善包括水碓南橋全橋改建、兩側銜接引道之拓寬以及防汛道路銜接等工程，新橋採4跨預力I型梁橋型式，橋面總寬18公尺，配合治理計畫，梁底抬高近1.2公尺，於今年4月18日竣工，工期771日曆天，施工期間配合地方需求，再投入經費，施作擋土牆及路面等作業，整體工程經費增加至2億6294萬7105元整。

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建完工，今正式通車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水碓南橋全橋改建、兩側銜接引道之拓寬以及防汛道路銜接等工程，新橋採4跨預力I型梁橋型式，橋面總寬18公尺。（圖／記者游瓊華翻攝）

古坑鄉長林慧如表示，水碓南橋拓寬，打通古坑鄉重要交通樞紐的結，為古坑鄉親建構非常安全交通路網。在中央交通部公路局及經濟部第五河川分署經費挹注，最重要是雲林縣政府交工局團隊有效率、專業執行，讓水碓南橋的拓寬終於順利完成，再次感謝張縣長帶領團隊，支持古坑重大建設。

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建完工，今正式通車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋拓寬，打通古坑鄉重要交通樞紐的結，為古坑鄉親建構非常安全交通路網。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普嗨喊「英美重要的日子」
獨／李珠珢黑料再＋3！知情人士爆內幕　球團回應
快訊／教宗選舉「第2輪投票」　教堂飄黑煙
不是沖繩！1城市也爆多台人「早餐店都台語」　大票共鳴：超值
曼谷大樓倒塌　30名工程師簽名造假
搶白沙屯媽祖結緣品女子是「老師」！　校方道歉：動作大了點
獨／白沙媽「隱藏護理組」！藏身隊伍及時救援　熱血護理師一走8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

總經費逾2.6億！水碓南橋重生　打通古坑交通大動脈今通車

三箭齊發接軌國際！奇美醫療攜手台灣禮來啟動精準醫療策略聯盟

台南永康路倉庫火警！　洗髮精品起火警消全力搶救

嘉義縣六腳鄉公所新大樓啟用　地方自治新里程碑

媽咪「尚鶴」！台南教育局長贈火鶴花母親節送暖全台媽媽

嘉義男挨罰400萬繳不出　農地被法拍抵130萬

打造最強樂齡講師團！　台南推講師回訓強化高齡學習場域教學力

中山醫大醫管系攜手業界　助學生搶先卡位布局未來職涯

沉浸式體驗防災！　台南勞局攜手南區職安中心助外籍生接軌職場安全

國民黨嘉義市母親節活動　溫馨邀婦女團體共賞電影

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

總經費逾2.6億！水碓南橋重生　打通古坑交通大動脈今通車

三箭齊發接軌國際！奇美醫療攜手台灣禮來啟動精準醫療策略聯盟

台南永康路倉庫火警！　洗髮精品起火警消全力搶救

嘉義縣六腳鄉公所新大樓啟用　地方自治新里程碑

媽咪「尚鶴」！台南教育局長贈火鶴花母親節送暖全台媽媽

嘉義男挨罰400萬繳不出　農地被法拍抵130萬

打造最強樂齡講師團！　台南推講師回訓強化高齡學習場域教學力

中山醫大醫管系攜手業界　助學生搶先卡位布局未來職涯

沉浸式體驗防災！　台南勞局攜手南區職安中心助外籍生接軌職場安全

國民黨嘉義市母親節活動　溫馨邀婦女團體共賞電影

全球限量7支！台中法拍詐團3千萬RM粉鑽錶　先砸15萬原廠鑑定

曾敬驊把愛的胡蘿蔔、辛普森裝鞋子上！夏日最舒適穿搭玩水露營都時髦

中方稱美國務卿抹黑中加關係　陸外交部嗆：卑鄙圖謀不會得逞

戴立忍出道演藝圈35年「首度被擊敗」　對手演員一開口他秒淚崩！

桃園男蒙面持刀闖友人家嗆「拿50萬元來」　沒搶到錢還刺傷人

王品Q1獲利年增近18％、每股賺4.41元　4月營收成長4％

獨／自揭家醜！高雄爸控「3國一生竊車」嘆難管教　校長說話了

新北輔具服務升級！出院準備「負1天」　EasyGo APP打造高齡友善數位照護

快訊／川普證實將與英國達貿易協議　嗨喊「英美重要的日子」

正德學生鑽轎腳！高三生驚喜「很神奇」　白沙媽遇香燈腳轉頭了

信眾沿途拿衣哭求祈福　媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

地方熱門新聞

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

即／台南民宅深夜火警！1女送醫

南投市長夫婦恭送白沙屯媽祖回鑾　直呼等了200年的感動

黃偉哲頒證傑出演藝團隊台南藝文跨域共鳴展實力

許淑華為白沙屯媽祖送駕　歡喜鑽轎腳祈明年再來

重回城垣記憶！台南「府城三百年」活動講座走讀熱烈秒殺

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

台電台南區處成立安和巡修課專責安南電力搶修

心房顫動中風機率大增　3高患者要特別注意

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

創意推廣！嘉義德安「消防整骨師」觀看破158萬

金門浯島迎城隍！慶賀團600人齊聚好熱鬧

53噸「進漁滿號」遭查扣拍賣！5/23可登船看船況

熱血守護生命！台南顏維廷勇奪全國十大傑出救護技術員第1名

更多熱門

相關新聞

所有不可能都已經實現！「禾懋花園」全新完工盛大公開

所有不可能都已經實現！「禾懋花園」全新完工盛大公開

深耕房地產市場超過40年、以高品質建築實力著稱的欣湛然建設，近期將其豐富的開發經驗帶往雲林，於斗六市仁愛路縣政核心地段推出全新力作「禾懋花園」。該案主力產品為79至86坪的電梯別墅，憑藉地段優勢與差異化產品規劃，吸引在地企業主、教授、換屋族群目光，成為斗六房市的新熱點。

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

雲林推動有機質肥料撒播　零排放邁向永續農業

乾溪防洪與二崙步道接連勘查　張嘉郡傾聽民意

乾溪防洪與二崙步道接連勘查　張嘉郡傾聽民意

雲林白牌車行是毒窟　檢警攻堅抄出海量毒品

雲林白牌車行是毒窟　檢警攻堅抄出海量毒品

土庫商工專題製作競賽嶄露頭角　師生同時獲獎

土庫商工專題製作競賽嶄露頭角　師生同時獲獎

關鍵字：

雲林古坑鄉水碓南橋

讀者迴響

熱門新聞

女兒遭65歲男性侵　媽打死性侵犯獲不起訴

劉畊宏「清場風波」直播失控！　愛妻怒嗆黑粉

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？內行曝：超資深

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

大谷拚40－40－40異次元紀錄

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面