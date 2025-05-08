總經費逾2.6億！水碓南橋重生　打通古坑交通大動脈今通車

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建完工，今正式通車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

古坑鄉縣道154乙線水碓南橋改建，經771天於4月18日呈報竣工，雲林縣長張麗善今（8）日率交通工務局汪令堯局長及工程團隊，偕同交通部公路局雲嘉南分局吳耀勝主任工程司、經濟部水利署第五河川分署吳明華分署長，辦理竣工通車典禮，焚香謝土、揭牌，並攜手地方耆老走過新橋，正式宣佈竣工通車。

▲水碓南橋拓寬完成正式通車 張縣長攜手地方耆老走過新橋。（圖／記者游瓊華翻攝）

水碓南橋橫跨石牛溪，位於縣道154乙線，為古坑鄉通往各地區重要之聯外樞紐，是水碓、荷苞、新庄、棋盤等村往來斗六必經橋梁。經地方建議改善，縣政府分向交通部公路局及經濟部第五河川分署爭取經費1億8660萬4000元，加上地方配合款2290萬4000元，並考量物價，再另投入5078萬7803元，合計2億6029萬5803元，感謝中央地方齊力配合，使水碓南橋順利通車。

雲林縣交通工務局汪令堯局長指出，改善包括水碓南橋全橋改建、兩側銜接引道之拓寬以及防汛道路銜接等工程，新橋採4跨預力I型梁橋型式，橋面總寬18公尺，配合治理計畫，梁底抬高近1.2公尺，於今年4月18日竣工，工期771日曆天，施工期間配合地方需求，再投入經費，施作擋土牆及路面等作業，整體工程經費增加至2億6294萬7105元整。

▲水碓南橋全橋改建、兩側銜接引道之拓寬以及防汛道路銜接等工程，新橋採4跨預力I型梁橋型式，橋面總寬18公尺。（圖／記者游瓊華翻攝）

古坑鄉長林慧如表示，水碓南橋拓寬，打通古坑鄉重要交通樞紐的結，為古坑鄉親建構非常安全交通路網。在中央交通部公路局及經濟部第五河川分署經費挹注，最重要是雲林縣政府交工局團隊有效率、專業執行，讓水碓南橋的拓寬終於順利完成，再次感謝張縣長帶領團隊，支持古坑重大建設。

▲古坑鄉縣道154乙線水碓南橋拓寬，打通古坑鄉重要交通樞紐的結，為古坑鄉親建構非常安全交通路網。（圖／記者游瓊華翻攝）