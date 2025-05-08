雲林推動有機質肥料撒播　農民響應零排放政策邁向永續農業

▲雲林縣政府攜手雲林縣農會及莿桐鄉農會，在莿桐鄉田間舉辦有機質肥料大型撒播示範觀摩會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為配合國家零排放政策及因應氣候變遷的農耕需求，增進土壤有機質含量，攜手雲林縣農會及莿桐鄉農會於昨（7）日在莿桐鄉田間舉辦有機質肥料大型撒播示範觀摩會，旨在獎勵施用有機質肥料及推廣省工機械化撒播，以提高農產品產量及品質，並推動永續農業發展，吸引上百農民踴躍參與。

雲林縣農會總幹事陳志揚表示，推廣有機質肥料不僅有助於提升土壤健康，還能減少化學肥料的使用，降低環境污染，符合國家零排放政策的目標。此次示範有機質肥料大型撒播技術，是以機械代施撒播提高省工施肥效率，加上使用雲農牌2號有機質肥料，品質優良，還可以申請政府補助，以1包25公斤的粉狀肥料計算可省下農民100元。

▲此次示範有機質肥料大型撒播技術，是以機械代施撒播提高省工施肥效率，加上使用雲農牌2號有機質肥料，品質優良，還可以申請政府補助。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場邀請台南區農業改良場斗南分場黃瑞彰分場講解有機質肥料介紹與土壤管理，讓農民能夠親身體驗並與專家面對面交流，觀摩會結束後，農友帶回此次縣農會推廣的有機質肥料試用包及農產品伴手禮。雲林縣農會表示，這次觀摩會的成功特別感謝莿桐鄉農會的積極參與與宣傳，近期內還有2場，將於四湖鄉、大埤鄉田間舉辦，呼籲農民朋友踴躍參加，共同學習與交流。

雲林縣政府強調，長遠看來，使用有機質肥料不僅能為農民省荷包，更能環保並兼顧農業生態，可謂省時，省力又環保，推廣有機質肥料是雲林縣政府致力於環境保護和農業永續發展的重要措施之一，縣府將持續推動各項環保政策，確保農業生產與環境保護並行不悖，為市民創造更美好的生活環境。

▲觀摩會結束後，農友帶回此次縣農會推廣的有機質肥料試用包及農產品伴手禮。（圖／記者游瓊華翻攝）