陸國防部要各國勿「引狼入室」：做美國朋友「可能致命」

▲中美關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）近日強調要在印太地區威懾中國，大陸國防部反批，美方把個別國家變成「炮灰」，希望各國不要「引狼入室」，更嗆做美國的敵人是危險的，「但做美國的朋友可能是致命的」。

據報導，美國防長要求制訂2025年版國防戰略，強調在印太地區威懾中國。美軍還計劃2026年前在菲律賓蘇比克灣建立大型預置戰備倉庫，用於儲存武器裝備和後勤物資。

對此，大陸國防部發言人張曉剛今（8）日下午稱，美方為維繫自身霸權私利，一再拿中國說事，妄圖把亞太變成「火藥桶」，把個別國家變成「炮灰」，這嚴重損害地區國家人民的安全福祉。

張曉剛說，「事實反覆證明，做美國的敵人是危險的，但做美國的朋友可能是致命的。我們奉勸有關國家不要引狼入室、甘當棋子，破壞亞太來之不易的和平安定。」

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／翻攝大陸國防部公眾號）

另外，北約近日發布年度報告稱，中國已成為北約「系統性挑戰」，並快速擴大核武庫，有關政策威脅北約成員國的利益、安全和價值觀。

張曉剛批評，北約報告充滿冷戰思維，渲染所謂「中國威脅」，完全是罔顧事實、找錯了對象。他稱，中國無意挑戰誰，也從不威脅誰。中國的核政策具有高度的穩定性、延續性和可預測性，始終奉行自衛防禦的核戰略，把核力量維持在國家安全需要的最低水準。

張曉剛另發布消息指出，5月中下旬，中柬兩軍將在柬埔寨舉行「金龍-2025」聯合演習，以聯合反恐和人道主義救援行動為課題，區分海空、陸空方向組織，並開展文體交流、艦艇開放等活動。

張曉剛說，這是中柬兩軍第7次舉行該系列聯演，「對增進雙方務實合作、推動新時代全天候中柬命運共同體建設發揮積極作用」。