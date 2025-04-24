美菲「肩並肩」軍演模擬台海遭封鎖？　陸國防部：為虎作倀挑釁滋事

▲ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美菲近期舉行「肩並肩」聯合演習，「首次」引入美軍高度機動的反艦導彈系統，外界分析美方為了演練台海危機時封鎖巴士海峽，菲律賓之前也組織雷霆對抗聯合演習。對此，大陸國防部發言人張曉剛指出，菲律賓為虎作倀，聯合域外國家「挑釁滋事」，堅決反對任何國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，調動緊張對抗。

張曉剛指出，「我們一貫認為，國家間軍事合作不得針對第三方或損害第三方利益，不得危害地區和平穩定。」

張曉剛強調，南海已經成為和平之海，合作之海有意見，菲律賓卻為虎作倀，聯合域外國家「挑釁滋事」，搞所謂的聯合巡航，引入和部署戰略戰術武器，嚴重違背地區國家的共同利益訴求。

「我們堅決反對任何國家以台灣問題為藉口，強化地區軍事部署，調動緊張對抗。」張曉剛進一步說，「不管風吹浪，中方都堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，有力維護地區和平穩定。」

美菲防務合作的「肩並肩」軍演始於1991年，今年已是第40屆。與往年相似，今年的演習持續19天，規模龐大、地點敏感，裝備也有所級。美菲兩國共派出1.4萬名軍人，澳洲、日本、英國、法國和加拿大共派出200多人參演，另有16個國家現場觀摩。

據了解，演習地點遍及菲律賓多地，包括毗鄰南海爭議區域的巴拉望島，以及距台灣僅100多公里的巴丹群島。選址意味深長。巴拉望島臨近南海航道，可強化對該海域的控制；巴丹群島則被美國視為對台戰略的關鍵節點。從南海航道到台海周邊，美菲軍事觸角似乎正在突破南海事務範疇，向台海方向延伸。