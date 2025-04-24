全台1.3萬超商變戰時樞紐？　陸國防部：如一意孤行必定兵凶戰危

▲ 大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

英國《衛報》日前報導，台灣政府考慮把全台1.3萬間便利商店轉型為戰時物資樞紐，透過既有物流系統配送糧食、醫療物資，以及緊急通訊服務。大陸國防部發言人張曉剛今（24）日指出，民進黨當局為「一黨私利」竭力渲染所謂大陸威脅，製造社會恐慌，加緊備戰，如任其一意孤行，台灣必定兵凶戰危。

張曉剛指出，「民進黨當局叫囂全民防衛，實則禍害人民，把台島當戰場，裹挾台灣同胞當『台獨』炮灰。」

他表示，解放軍堅決同步堅定捍衛國家主權和領土完整，希望廣大台灣同胞認清民進黨當局，積極行動「反台獨」，維護幸福安寧生活，兩岸攜手推進祖國統一和民族復興。

英國《衛報》這篇報導表示，該構想是總統賴清德團隊正在評估的多種應變情境之一。該團隊由27位資深閣員、國安官員、非政府組織代表，以及來自企業、宗教與社會各界的成員組成。這個名為「全社會防衛韌性委員會」的組織，負責為台灣社會制定應對戰爭或重大災難的整體準備方案。

對此傳言，總統府發言人郭雅慧表示，該委員會討論時有委員分享大賣場在九二一時扮演的救災角色和經驗，種種意見都是重要參考，但目前政府並沒有報導所指的具體規畫。

另外，我國軍今年「漢光41號」使用電腦輔助指揮所演習（CPX）總檢討會議，兵推時間長達14天13夜，主要針對大陸進行灰色地帶侵擾及「由演轉戰」等可能性作為假想。國防部長顧立雄稱，解放軍由訓轉戰所需，時間已經縮短，因此需要驗證及提升台軍隨時響應可能狀況的能力。

對此，張曉剛則回應，「『台獨』武裝大有介質的百變，純屬非常光榮到心理安慰，怎麼演，都是潰敗死局。」