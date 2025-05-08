獨／高雄3國一生「闖民宅偷機車」騎上路　全送少年法院

▲高雄3國一生「闖住家偷機車」，直接騎上路遭逮慘了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄林園區某國中驚傳國一學生集體偷竊！據了解，昨日放學後3名國一生闖入一戶住家，從中偷走一輛電動機車，隨後直接騎車上路亂晃。被害人發現車被偷後連忙報警，警方昨日7點多循線通知3名學生到案，後續依法送辦。

據了解，該名被害人為同校學生家長，住家距離學校約1公里遠，因為大門沒關、鑰匙也插車子上，3名學生後來就擅自闖入，直接將車騎走上路亂晃，行徑十分危險。

▲高雄3名國一生涉嫌偷車遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

被害人發現車不見後連忙報警，警方受理電動微型二輪車竊案後，昨天晚間7點循線通知3名學生到案說明，製作筆錄後請家長帶回，詢後依少年事件處理法護送高雄少年及家事法院依法審理。

另有關微型電動二輪車，依規定年滿14歲才可駕駛，違者處600元至1200元罰鍰並禁止駕駛、車輛移置保管。

投訴人林男表示，該間國中問題很大，常有學生帶酒進校園喝，甚至還有集體翹家狀況，現在又發生集體偷竊，但校方都一直大事化小，態度很消極。他質疑，該校長期都有這種狀況，勢必要有辦法協助處理，萬一學生偷車騎出去撞死人，事情就嚴重了。