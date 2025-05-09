無照駕駛肇事死亡率未降　屏東警5／12起啟動取締專案

▲屏東縣警方5月12日起啟動「無照駕駛違規取締專案」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防制無照駕駛行為導致交通事故，維護用路人生命安全，屏東縣政府警察局自5月12日起啟動「無照駕駛違規取締專案」，透過強化攔查取締與宣導雙軌並行方式，提升駕駛人遵法意識，進一步降低交通事故發生風險。

無照駕駛不僅顯示駕駛人未經合格訓練，對交通規則與車輛操作熟悉度不足，更可能欠缺應變與防禦駕駛觀念，極易在突發狀況下發生操作失誤，引發嚴重事故。

根據警察局統計，今年1至4月屏東縣共取締無照駕駛3635件，較113年同期的4645件減少1010件；然而，同期交通事故當事人中仍有多達1011件涉及無照駕駛，造成9人死亡、1002人受傷，雖整體受傷人數較去年同期減少63人，但死亡人數未見改善，凸顯問題之嚴峻。



警察局表示，無照駕駛行為形同未經認證即上路，對公共安全構成重大威脅。特別是青少年族群，未滿18歲者常因好奇或受同儕影響而違法駕駛，極易引發憾事。警方除持續與各級學校合作強化交通安全教育外，亦呼籲家長重視家庭教育，從日常生活中灌輸法治觀念與守法精神，建立正確駕駛認知。



局長戴台㨗強調，無照駕駛並非單純交通違規，而是攸關整體社會安全的問題。警察局將持續加強執法力道，並透過教育宣導，呼籲尚未取得合法駕照者或駕照遭吊銷、吊扣者，切勿心存僥倖上路，唯有依法駕駛，才能保障自己與他人的生命安全。