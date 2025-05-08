獨／自揭家醜！高雄爸控「3國一生竊車」嘆難管教　校長說話了

▲高雄3國中生竊機車遭移送少年法院。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(7日)發生一起竊案，竊賊是3名國一學生，因未經同學的阿嬤同意，自行進入住家騎走電動機車，阿嬤回家後，發現電動機車不翼而飛，緊急報警。其中一名涉案學生的家長，向《ETtoday新聞雲》控訴自家孩子涉案，因孩子不服家長管教，又有社工撐腰，導致家庭管教功能受限，而學校卻又無法協助處理，僅是記過、告誡了事，導致孩子更不受控。校長則表示，會將加強學生的法治觀念教育。

一名林先生向《ETtoday新聞雲》指出，自己的孩子就讀於高雄某國中，昨日和2名同班同學放學後集體竊車，前往同學住家，趁住家門未關、機車鑰匙未拔狀態下，直接將電動機車騎走。被害人到家後，發現機車失竊才報警，晚間7點多查獲3名學生和失竊車輛，並帶回分局製作筆錄。

至於為什麼要自揭家醜，控訴自己的孩子？林先生坦言，先前他的孩子偷喝酒，他曾動手體罰，導致社會局介入，他被認定是不當管教，至此在管教孩子上無法給予適當處罰，孩子有社工撐腰，也不怕他了，因此變本加厲，更不服從管教；學校部分，也僅是記過處分，對孩子來說不痛不癢。

林先生認為，當家庭管教功能受限時，學校應更積極協助處理，而非放任問題惡化，而現在家庭、學校功能都受限，又有社會局介入時，孩子的行為反而更不受控，導致孩子越走越偏，現在還出現偷車的行為，「如果未來撞到人、破壞家庭，那又該怎麼辦？最後還是家人要承擔這些後果。」

林先生無奈地說，孩子在竊車後並無悔意，溝通困難，令他深感挫折，他之所以選擇將家醜公開，是希望教育局能重視學生偏差行為及校方管理失能的問題，並介入調查，督促學校改善學生輔導與安全管理。

林先生表示，此次竊盜事件並非單一偶發，該校學生問題頻傳，包括先前曾發生學生帶酒到校飲用，校方卻未在第一時間通知家長；甚至包含他的孩子在內，班上至少還有3名學生集體翹家事件，學校均未向上級教育主管機關通報，顯見校方在學生管理與通報機制上出現嚴重疏漏。

對此，該校校長受訪時表示，校方在事發第一時間即展開調查並通知家長。事件起因是學生「把他人的物品拿來，當玩耍使用，然後歸還產生的一些誤解」。據校方了解，車主為涉事3名學生的同班同學的阿嬤，阿嬤先前曾將機車借給孫子和同學使用，事發當時，孫子不在家，幾名同學便直接將機車騎走，阿嬤發現車輛不見後報案，經孫子指認，才知是同班同學所為。

校長強調，已有把涉事學生找來告誡，加強他們的法治觀念，「要借，還是要跟人家都講清楚，不要說我上一次有借了，以為都可以這樣子借，所以沒有所謂的集體偷竊。」

針對家長認定自己的孩子所做的行為就是「偷車」，校長無奈地說，「校方一直有在進行法治教育宣導，但有些孩子就是調皮」，其實他們常常會搞不清楚嚴重的狀況，國中一年的學生，才剛小學畢業升上來，有時候都搞不太清楚，校方一直在會在法治、教育做宣導，沒有說都不管。

另外，家長指控校方對學生飲酒、翹家等行為未通報，校長鄭重否認，她強調，「我們知道的，一定都是通報，一定會通報到教育局，而且都一定會講，會把家長都找來。」她強調學校有1800多名學生，校方不可能對違紀事件不做處理，「否則我們自己也會很慘，教育功能怎麼可能不做」，她認為有時是家庭功能失能導致學生問題，學校立場會教育孩子，也會將相關學生、機長找來溝通理解。

警方表示，5月7日獲報電動微型二輪車遭竊，警方依規定受理後，已通知相關涉案人等到案，詢後依少年事件處理法護送高雄少年及家事法院依法審理。

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